Космачук о фильмах: «Люблю триллеры, научную фантастику. «Барби» оказалась веселее, чем думал. Там немного прикалываются над женщинами, немного над мужчинами»
Форвард «Лады» Скотт Космачук поделился впечатлениями от фильма «Барби».
– Люблю триллеры, научную фантастику. Знаю, что недавно вышел «Оппенгеймер», о нем хвалебно отзываются, но пока не смотрел.
Из любимых актеров – Мэттью Макконахи, Оуэн Уилсон, Марк Уолберг, прекрасная Марго Робби.
– Должно быть, вы посмотрели «Барби».
– Кстати, да. Это оказалось веселее, чем думал. Я не знал, чего ожидать, не видел трейлеров.
Там немного прикалываются над женщинами, немного над мужчинами. Шутят на тему всяких штук, которые случаются в реальной жизни, – сказал нападающий «Лады» Скотт Космачук.
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