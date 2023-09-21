Космачук о фильмах: «Люблю триллеры, научную фантастику. «Барби» оказалась веселее, чем думал. Там немного прикалываются над женщинами, немного над мужчинами»

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Форвард «Лады» Скотт Космачук поделился впечатлениями от фильма «Барби».

– Люблю триллеры, научную фантастику. Знаю, что недавно вышел «Оппенгеймер», о нем хвалебно отзываются, но пока не смотрел.

Из любимых актеров – Мэттью Макконахи, Оуэн Уилсон, Марк Уолберг, прекрасная Марго Робби.

– Должно быть, вы посмотрели «Барби».

– Кстати, да. Это оказалось веселее, чем думал. Я не знал, чего ожидать, не видел трейлеров.

Там немного прикалываются над женщинами, немного над мужчинами. Шутят на тему всяких штук, которые случаются в реальной жизни, – сказал нападающий «Лады» Скотт Космачук.

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