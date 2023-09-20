Форвард «Лады» Космачук о переходе из АХЛ в НХЛ: «Ты не сможешь выбить из состава Кучерова, Макдэвида и Патрика Кэйна. Нужны другие навыки – игра в меньшинстве, в обороне, силовая борьба»
Форвард «Лады» Скотт Космачук рассказал о проблемах перехода из АХЛ в НХЛ.
«Если ты один из лучших игроков в АХЛ, набираешь много очков, находишься на пике своей игры, ты поднимаешься в НХЛ и конкурируешь с такими хоккеистами, как Кучеров, Макдэвид, Патрик Кэйн, и многими другими звездами.
Ты же не сможешь выбить их из состава, верно? Нужно найти способ вписать себя в команду и лигу с помощью других навыков и умений – игра в меньшинстве, в обороне, силовая борьба, стойкость.
Если игрок только и умеет, что набирать очки и он получает вызов в НХЛ, будет ли такой хоккеист играть в первом-втором звеньях? Может быть, а может, и нет.
Обычно такие игроки оказываются в нижних звеньях, а это звенья чекеров – парней, которые могут потолкаться и подраться. Если такие атрибуты есть в твоей игре, для тебя найдется место», — сказал Космачук.
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