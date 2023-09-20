Форвард «Лады» Космачук о переходе из АХЛ в НХЛ: «Ты не сможешь выбить из состава Кучерова, Макдэвида и Патрика Кэйна. Нужны другие навыки – игра в меньшинстве, в обороне, силовая борьба»

Форвард «Лады» Скотт Космачук рассказал о проблемах перехода из АХЛ в НХЛ.

«Если ты один из лучших игроков в , набираешь много очков, находишься на пике своей игры, ты поднимаешься в НХЛ и конкурируешь с такими хоккеистами, как , , , и многими другими звездами.

Ты же не сможешь выбить их из состава, верно? Нужно найти способ вписать себя в команду и лигу с помощью других навыков и умений – игра в меньшинстве, в обороне, силовая борьба, стойкость.

Если игрок только и умеет, что набирать очки и он получает вызов в , будет ли такой хоккеист играть в первом-втором звеньях? Может быть, а может, и нет.

Обычно такие игроки оказываются в нижних звеньях, а это звенья чекеров – парней, которые могут потолкаться и подраться. Если такие атрибуты есть в твоей игре, для тебя найдется место», — сказал Космачук.