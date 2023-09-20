Форвард «Лады» Космачук о КХЛ: «Хорошая лига для меня – очень быстрая. Просто играешь, не приходится так много думать»

Форвард «Лады» Скотт Космачук сказал, что в КХЛ не приходится много думать.

– Вам наверняка пришлось потратить какое-то время, чтобы побольше узнать о «Ладе».

– Так всегда. Даже если мне позвонит команда из Северной Америки, мне все равно потребуется время, чтобы изучить ее. Я примерно знаком с городами, где мне надо будет жить. Но по вопросам тренера, команды, возможностей, которые у меня будут, всегда нужно делать домашнюю работу.

У меня было не так много времени, чтобы ответить на предложение «Лады», потому что здесь хотели собрать команду как можно быстрее. Когда мы начали общение c клубом, я сразу стал изучать клуб, обратился к Андрею Педану, к некоторым канадцам в лиге – Лайпсику, Беку, к нескольким ребятам из «Куньлуня», включая Райана Спроула и Джейка Челиоса.

Здесь много игроков, с которыми или против которых я когда-то играл. Хоккейный мир очень мал, обычно никто не отказывает в помощи. Игроки рады поделиться мнением о лиге. Я смотрел КХЛ по телевизору. Думаю, это хорошая лига для меня – очень быстрая. Здесь просто играешь, не приходится так много думать. Используешь то, чему научился за годы карьеры.

– Были ли другие варианты летом, помимо «Лады»?

– Конечно, были другие предложения. Но КХЛ – лучшая лига Европы. Когда получил предложение отсюда, то посчитал это отличной возможностью. И вот я здесь, – сказал .