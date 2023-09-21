Игорь Ларионов: «Торпедо» надо добавлять в аккуратности и точности бросков. Недоволен качеством игры. Речь про эстетику»

Игорь Ларионов подвел итоги матча «Торпедо» с «Витязем» (3:1).

«Мы играем против команд, которые играют очень строго в обороне и ждут свои шансы. И давая возможность этим командам играть в большинстве, всегда можно ожидать какой-то отскок или подправление. И игра может сломаться.

В этом плане мы хотим быть строже, когда счет 1:0 или ничейный. Не бояться ошибиться, но и не давать повода арбитрам давать свистки, которые приводят к печальным моментам.

, вратарь « », и в прошлом сезоне против нас провел хорошие матчи. Мы знаем, что делать, но исполнительское мастерство, которое в концовке моментов должно быть гораздо выше, пока хромает. В аккуратности и точности бросков нам надо добавлять. сказал после гола: забить вратарю не можешь, так хоть так от борта забил.

Доволен, что команда мало пропускает, но недоволен качеством игры. Речь про эстетику. Это когда игрок обороны в любой ситуации играет зрело и правильно. Эти вещи надо немного подтянуть, чтобы был правильный баланс.

Не хочу сравнивать защитников и нападающих, но при хорошем, талантливом, умном, техничном нападении защитники должны соответствовать уровню. Мы хотим, чтобы защитники росли от матча к матчу», – сказал главный тренер « » .

Ларионов пришел с ананасом на интервью – это подарок «пайнэпплу», «Ананасову». То есть Атанасову!