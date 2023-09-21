Дина и Арина Аверины произвели символическое вбрасывание перед игрой «Торпедо» с «Витязем»

Дина и Арина Аверины совершили символическое вбрасывание перед матчем КХЛ.

«Торпедо» обыграло «Витязь» (3:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Матч «Торпедо» с «Витязем» символическим вбрасыванием открывали прославленные нижегородские гимнастки, многократные чемпионки мира и Европы и обладательницы множества других наград высшего уровня Дина и Арина Аверины.

А перед началом игры все желающие могли сфотографироваться с нашими чемпионками и взять у них автограф. Ведь все, что делается на хоккее – делается для болельщиков.

Спасибо за вашу поддержку! Всегда рады новым встречам», – говорится в сообщении «Торпедо».