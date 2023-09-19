Матчи «Торпедо» с «Салаватом», «Куньлунем» и «Ак Барсом» – в топ-3 по аудитории на «Кинопоиске»
Три матча с участием «Торпедо» вошли в топ-5 по аудитории на «Кинопоиске».
Игра «Салават Юлаев» – «Торпедо» (1:0 ОТ) 18 сентября заняла первое место по аудитории среди матчей, прошедших с 1 по 19 сентября.
Второе место заняла игра «Торпедо» – «Куньлунь» (5:2) 14 сентября, третье – «Ак Барс» – «Торпедо» (4:3) 16 сентября.
Четвертым стал матч ЦСКА – «Ак Барс» (2:5) 1 сентября, пятым – СКА – «Динамо» (1:3) 15 сентября.
В топ-5 регионов-лидеров по аудитории вошли Москва и Московская область (1-е место), Санкт-Петербург и Ленинградская область (2-е), Татарстан (3-е), Нижегородская область (4-е) и Свердловская область (5-е).
Напомним, КХЛ и «Яндекс Плюс» заключили контракт на 5 лет. Трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ доступны на «Кинопоиске».
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