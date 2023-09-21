Коршков об отставке Бэбкока из «Коламбуса»: «В России, возможно, на такую историю отреагировали бы иначе, но там менталитет другой. Игроков можно понять»

Теги Амур Торонто Коламбус Майк Бэбкок НХЛ КХЛ Егор Коршков Матч ТВ Хоккей

Егор Коршков высказался об увольнении Майка Бэбкока из «Коламбуса».

Ранее «Блю Джекетс» приняли решение расстаться с тренером спустя два месяца после назначения. Бэбкок просил хоккеистов команды показать их личные фотографии. Сообщалось, что молодые игроки клуба были недовольным поведением специалиста.

– С Бэбкоком в «Торонто» я практически не пересекался, его же почти в самом начале уволили. Только на предсезонке получилось поговорить, обсудить какие-то нюансы игры. Потом меня спустили в АХЛ, а его как-то быстро отправили в отставку. В общем, в телефон он ко мне залезть не успел (смеется).

– Успел составить мнение о нем? Жесткий мужик?

– Требовательный, это точно, сверхмотивированный тренер. Но я больше по историям о нем составлял мнение, а не на личном примере. Какого-то жесткого разговора у нас с ним ни разу не было.

– Удивился, как его уволили из «Коламбуса»?

– Мы же не знаем всей сути конфликта. Нам не рассказали, как именно он в телефон залазил, какие фотографии требовал показать. В теории игроков можно понять: это их личная жизнь, личное пространство, в которое тренер не имеет права влезать.

Насколько я понял, Бэбкок просто хотел ближе узнать игроков. В России, возможно, на такую историю отреагировали бы иначе, но там менталитет другой, – сказал нападающий «Амура» Егор Коршков.

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