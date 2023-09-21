Коршков об отставке Бэбкока из «Коламбуса»: «В России, возможно, на такую историю отреагировали бы иначе, но там менталитет другой. Игроков можно понять»

Егор Коршков высказался об увольнении Майка Бэбкока из «Коламбуса».

Ранее «Блю Джекетс» приняли решение расстаться с тренером спустя два месяца после назначения. Бэбкок просил хоккеистов команды показать их личные фотографии. Сообщалось, что молодые игроки клуба были недовольным поведением специалиста.

– С Бэбкоком в « » я практически не пересекался, его же почти в самом начале уволили. Только на предсезонке получилось поговорить, обсудить какие-то нюансы игры. Потом меня спустили в АХЛ, а его как-то быстро отправили в отставку. В общем, в телефон он ко мне залезть не успел (смеется).

– Успел составить мнение о нем? Жесткий мужик?

– Требовательный, это точно, сверхмотивированный тренер. Но я больше по историям о нем составлял мнение, а не на личном примере. Какого-то жесткого разговора у нас с ним ни разу не было.

– Удивился, как его уволили из « »?

– Мы же не знаем всей сути конфликта. Нам не рассказали, как именно он в телефон залазил, какие фотографии требовал показать. В теории игроков можно понять: это их личная жизнь, личное пространство, в которое тренер не имеет права влезать.

Насколько я понял, просто хотел ближе узнать игроков. В России, возможно, на такую историю отреагировали бы иначе, но там менталитет другой, – сказал нападающий « » .