Президент «Коламбуса» о Бэбкоке: «Он заставил игроков чувствовать себя некомфортно. Я разочарован. Мы ошиблись, это наша вина»

Теги Коламбус Майк Бэбкок НХЛ Джон Дэвидсон Хоккей

Президент «Коламбуса» заявил, что совершил ошибку, наняв Майка Бэбкока.

«Блю Джекетс» приняли решение расстаться с тренером спустя два месяца после назначения. Бэбкок просил хоккеистов команды показать их личные фотографии. Сообщалось, что молодые игроки клуба были недовольным поведением специалиста.

«Я очень разочарован. Ранее этим летом мы прошли через определенный процесс, прежде чем нанять Майка Бэбкока в качестве нашего главного тренера. Но мы ошиблись, и это наша вина.

Я могу обещать, что мы извлечем из этого урок на будущее. Я также понимаю критику, которую мы получаем. Она заслужена.

Все, что мы можем сейчас сделать, – это извлечь уроки из этого и сделать все возможное, чтобы помочь нашим игрокам и тренерам подготовиться к сезону.

Справедливо сказать, что он заставил игроков чувствовать себя очень некомфортно. Мы просто не могли продолжать работать, когда такое проиходит.

Клуб критиковали за то, что Бэбкок был нанят? Возможно, они были правы. Это наша вина. Это моя вина. 

Иногда ты просто совершаешь ошибку. Мы совершили ошибку», – сказал президент «Коламбуса» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон.

Главного тренера «Коламбуса» уволили за интерес к личным фото хоккеистов. Чтооооо?

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7 комментариев

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Klaim
Очень хорошо для команды и болельщиков когда руководство может открыто признавать свои ошибки и открыто говорить об этом. Команде удачи...!
+6
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Why always me?!
Задача тренера сделать из предоставленных ему хоккеистов команду, развивать их и добиваться с ними результата. А не чтобы игрокам было комфортно.
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Vito Corleone
"Молодежь почувствовала себя некомфортно ". Жаль, мужской спорт превратился в балет.
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Александр Коваль
А Воронков показал фото Загитовой или нет🤔
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Александр Коваль
Не знаю, как по мне так макдевид готов пенис показать чтобы кубок Стэнли увидеть, а тут фото не показали. Значит это важнее
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Rendell
Тренер должен тренировать. Выжимать из состава максимум и выигрывать. Хочешь узнать игроков - собери команду на ужин с семьями/родными. А просить показать личные фото семьи в телефоне это дичь какая-то. Все это странно, неуместно, неприлично и абсолютно лишнее.
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