Медведев о 4:1 с «Северсталью»: «СКА играл более системно и творчески. В предыдущих матчах было много сумбура и броуновского движения»

Александр Медведев отметил, что СКА надо выравнивать турнирное положение.

Клуб прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Команда играла более системно и творчески. В предыдущих матчах, несмотря на преимущество по броскам, было довольно-таки много сумбура, сумятицы и броуновского движения. Сейчас же команда сыграла в хоккей по-настоящему.

Очень непростой соперник, активный, очень хорошо двигающийся, в том числе и в большинстве, и меньшинстве. Выиграть с разрывом в три шайбы дорогого стоит, и были ребята, которые взяли на себя игру в нужный момент. Но самое главное, что на льду была команда.

Турнирное положение надо выравнивать. Сейчас у нас три победы в восьми матчах, и мы надеемся, что вернемся из предстоящей поездки с другим балансом встреч», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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