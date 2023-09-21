Медведев о 4:1 с «Северсталью»: «СКА играл более системно и творчески. В предыдущих матчах было много сумбура и броуновского движения»

Теги Северсталь СКА Александр Медведев КХЛ ТАСС Хоккей

Александр Медведев отметил, что СКА надо выравнивать турнирное положение.

Клуб прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Команда играла более системно и творчески. В предыдущих матчах, несмотря на преимущество по броскам, было довольно-таки много сумбура, сумятицы и броуновского движения. Сейчас же команда сыграла в хоккей по-настоящему.

Очень непростой соперник, активный, очень хорошо двигающийся, в том числе и в большинстве, и меньшинстве. Выиграть с разрывом в три шайбы дорогого стоит, и были ребята, которые взяли на себя игру в нужный момент. Но самое главное, что на льду была команда.

Турнирное положение надо выравнивать. Сейчас у нас три победы в восьми матчах, и мы надеемся, что вернемся из предстоящей поездки с другим балансом встреч», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев

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8 комментариев

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Ебздрогыч
Медведев прям выдохнул: если бы Йозе-недопрорывник блокады продлил свой рекорд, то все бы спрашивали про увольнение. А как уволить Ротенберга-младшего и не получить по башке от Ротенберга-старшего? Правильно, никак
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Раменки за Динамо
Меньше чем через два часа начинается игровой день в КХЛ, ни одной новости, весь раздел забит новостями о великой победе на берегах Невы.
+3
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Albert Bagautdinov
Творческая система или системное творчество? Хм
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Владислав Быстров
Я не удивлюсь, если они день величайшей победы на Северсталью объявят национальным ежегодным праздником
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Melnikov1968
Выиграли матч регулярки, а шумиху раздули, будто КГ выиграли. Позорище какое-то.
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Wladimir Petrovich (port4704)
Да перестаньте, Александр это была случайность. Северсталь не настроилась.
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Вадим Басов
Зашёл в раздел хоккей, главная новость про СКА, ладно, потом подряд 6 новостей про СКА, а это вся лента и разбавляет ее Кожевников про Гашека 😁
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Всё знаю
Потому что система!)
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