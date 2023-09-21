Кадейкин о качестве льда в Петербурге: «Немножечко крошится, но на улице везде +20, теплая осень. Это естественные моменты»

Александр Кадейкин оценил качество льда на арене СКА.

Нападающий высказался после матча с «Северсталью» (4:1).

«Качество льда в Петербурге? Немножечко крошится лед, но на улице везде +20, теплая осень.

В Питере хорошая погода, непривычно даже. Это естественные моменты. В предыдущие годы была такая же проблема, с этим ничего не сделаешь», – сказал нападающий СКА Александр Кадейкин.