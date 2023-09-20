Сергей Федоров: «Я и не думал быть тренером. Но Сечин при частном разговоре спросил меня. Я сказал, что готов»

Теги Леонид Слуцкий ЦСКА Сергей Федоров Игорь Сечин Коммент.Шоу Хоккей

Сергей Федоров рассказал, как стал главным тренером ЦСКА.

«Я и не думал быть тренером. Но решением Игоря Ивановича Сечина, нашего председателя наблюдательного совета... При частном разговоре спросил меня. Я сказал одну фразу: может быть, я не стоял за спинами игроков, но на лавке я точно сидел, отдыхал очень долго, поэтому я готов. 

В моем понимании, моя задача была – не навредить. Потому что все было сверстано – как тренировки, так и нагрузки. Все ребята предыдущего главного тренера оставались. Я просто задавал вопросы. Когда я не получал ответа, я задавал другой вопрос. Я пытался вникнуть во все.

Самое главное – руководство командой не только во время тренировки, но и во время игры. У меня были опытные помощники, они поработали в лиге главными тренерами, это очень помогло», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров в интервью Леониду Слуцкому.

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2 комментария

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Огюст
Отличным, классным ,техничным игроком ты Сергей был и стал прекрасным тренером , у тебя есть что подсказать из своего огромного опыта игрокам !
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Tima_Milan
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2hsjck49rf
Ответ Огюст
Отличным, классным ,техничным игроком ты Сергей был и стал прекрасным тренером , у тебя есть что подсказать из своего огромного опыта игрокам !
Лучше бы он Сечину что-нибудь подсказал…
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