Федоров об 1:2 от «Локомотива»: «ЦСКА не имеет права так начинать матчи. Но начинка игры нас устраивает»

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Локомотива».

ЦСКА уступил со счетом 1:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Локомотив» – с победой. К сожалению, мы играем не очень уверенно в первом периоде.

Тем не менее, следующие 40 минут для нас складываются достаточно неплохо в части нашей игры. Начинка игры нас устраивает.

Увы, сегодня нам не удалось сравнять счет. Еще раз повторюсь: мы не должны так начинать первый период.

Будем работать, думать, посмотрим нашу подготовку.

Постараемся найти ключи от вопроса. ЦСКА не может и не имеет права начинать так игры», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров. 

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