Федоров о футболе: «Я им увлекался, как и миллионы мальчишек в СССР. Заполненные трибуны гремели, даже на первенстве области»

Сергей Федоров рассказал о любви к футболу.

– Как вы относитесь к футболу, что вас с ним связывает, что думаете по поводу ситуации в футболе?

– По ситуации много не скажу – не всегда получается следить (смеется). Но хороший, качественный футбол всем нравится как в исполнении наших игроков, так и зарубежных.

Футбол в моей жизни всегда присутствовал. Тем не менее в Советском Союзе были хорошие зимы. Отец увлекся хоккеем. Но когда было лето, мы всегда играли в футбол.

– У вас отец – заслуженный тренер России?

– Это по хоккею. Да, он сперва играл. И в футболе он достаточно успешно играл за дубли. Но в связи с травмой, отслужив срок и придя домой, он уже играл на первенство области. Он играл в Пскове. Мы объездили всю Псковскую область.

Я ходил на футбол и занимался чуть ли не каждый день, потому что отец занимался этим. Но зимой мы играли в хоккей.

– Если бы стал футболистом, чего бы он достиг? Оцените себя как тренер, опытный человек.

– Сложно сказать, чего бы я достиг как футболист. Но я увлекался этим видом спорта, как и миллионы мальчишек в Советском Союзе, потому что он был доступен, было место где играть, и мой отец был игроком и тренером.

Это была игра динамичная, скоростная, с мячом. Она мне очень нравилась. Тогда в Пскове и Псковской области очень культивировался футбол. По-моему, 10-12 команд играло на первенство области.

Когда отец играл за «Машиностроитель», мы объездили всю область. И это было не один-два года, а девять лет. Мы возвращались в два утра на пазике, как все нормальные люди тогда (смеется).

Я понимал игру, мне нравилось играть. Я выступал за определенные команды. Мы играли на хоккейные ворота в футбол. Любовь к футболу мне была привита отцом. Тогда в Советском Союзе гремели заполненные трибуны, даже когда играли на первенство области, – сказал главный тренер ЦСКА в интервью Леониду Слуцкому.