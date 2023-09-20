Федоров о футболе: «Я им увлекался, как и миллионы мальчишек в СССР. Заполненные трибуны гремели, даже на первенстве области»

Теги Леонид Слуцкий ЦСКА премьер-лига Россия Сергей Федоров КХЛ любительский футбол Коммент.Шоу Хоккей

Сергей Федоров рассказал о любви к футболу.

– Как вы относитесь к футболу, что вас с ним связывает, что думаете по поводу ситуации в футболе?

– По ситуации много не скажу – не всегда получается следить (смеется). Но хороший, качественный футбол всем нравится как в исполнении наших игроков, так и зарубежных.

Футбол в моей жизни всегда присутствовал. Тем не менее в Советском Союзе были хорошие зимы. Отец увлекся хоккеем. Но когда было лето, мы всегда играли в футбол.

 – У вас отец – заслуженный тренер России?

 – Это по хоккею. Да, он сперва играл. И в футболе он достаточно успешно играл за дубли. Но в связи с травмой, отслужив срок и придя домой, он уже играл на первенство области. Он играл в Пскове. Мы объездили всю Псковскую область.

Я ходил на футбол и занимался чуть ли не каждый день, потому что отец занимался этим. Но зимой мы играли в хоккей.

– Если бы Сергей Федоров стал футболистом, чего бы он достиг? Оцените себя как тренер, опытный человек.

– Сложно сказать, чего бы я достиг как футболист. Но я увлекался этим видом спорта, как и миллионы мальчишек в Советском Союзе, потому что он был доступен, было место где играть, и мой отец был игроком и тренером.

Это была игра динамичная, скоростная, с мячом. Она мне очень нравилась. Тогда в Пскове и Псковской области очень культивировался футбол. По-моему, 10-12 команд играло на первенство области.

Когда отец играл за «Машиностроитель», мы объездили всю область. И это было не один-два года, а девять лет. Мы возвращались в два утра на пазике, как все нормальные люди тогда (смеется).

Я понимал игру, мне нравилось играть. Я выступал за определенные команды. Мы играли на хоккейные ворота в футбол. Любовь к футболу мне была привита отцом. Тогда в Советском Союзе гремели заполненные трибуны, даже когда играли на первенство области, – сказал главный тренер ЦСКА в интервью Леониду Слуцкому.

2 комментария

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savik-A.M.
помню как в конце 80-х , чемпионат района , и на стадионе в моем райцентре свободных мест не было. Но тут есть такие но как всего два канала по ТВ , где из самых популярных передач " прожектор перестройки " , абсолютное отсутствие других развлечений и при этом на стадионе можно было бухать в открытую , вот в прямом смысле стол накрывали прямо на трибунах , и при этом кстати ни одной драки не видел , их вообще не бвло
+12
-1
+11
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savik-A.M.
Ответ savik-A.M.
помню как в конце 80-х , чемпионат района , и на стадионе в моем райцентре свободных мест не было. Но тут есть такие но как всего два канала по ТВ , где из самых популярных передач " прожектор перестройки " , абсолютное отсутствие других развлечений и при этом на стадионе можно было бухать в открытую , вот в прямом смысле стол накрывали прямо на трибунах , и при этом кстати ни одной драки не видел , их вообще не бвло
сам себе отвечу , на футболе драк не было , но на дискотеке в парке , были такие драки между районами города , что менты не справлялись и внутренние войска подключали ( в городе две воинских части ) , теперь такое даже и представить нельзя , что опасно зайти не в свой район
+4
-1
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