Маршанд назначен капитаном «Бостона»

Теги Бостон НХЛ Брэд Маршанд Хоккей

Нападающий Брэд Маршанд назначен капитаном «Бостона».

Он стал 27-м капитаном в истории клуба. Следующий сезон станет для 35-летнего форварда 15-м в составе «Брюинс».

В 947 матчах в регулярке НХЛ он набрал 862 (372+490) очка при полезности «+290».

В плей-офф у Маршанда 146 игр и 128 (53+75) очков при полезности «+27». В 2011 году он выиграл с клубом Кубок Стэнли. 

Канадец может стать неограниченно свободным агентом в 2025 году.

С 2021 по 2023 год капитаном «Бостона» был Патрис Бержерон. В июле он объявил о завершении карьеры хоккеиста.

 

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9 комментариев

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hhlg
Хозяин Торонтайки! ;)
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Dottore
А кто если не он!!!
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FaithDevotion
Крыса командует медведями. Сплинтер обзавидовался бы)
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lalique
Иначе и быть не могло!
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забил на оборону
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наконец-то запилили новость.
дайте угадаю, следующая новость про нытьё Стэммера о том, что с ним не разговаривали о новом контракте
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Александр Филиппов
ну это ещё лет на 5 максимум. но заслужил.
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Хаскерс
Мерзкий тип. Но если бы он играл за мою команду, мне бы он нравился.
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antineutrino
интересно будет ли он в новом статусе продолжать творить дичь типа облизывания соперников
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