Нападающий Брэд Маршанд назначен капитаном «Бостона».

Он стал 27-м капитаном в истории клуба. Следующий сезон станет для 35-летнего форварда 15-м в составе «Брюинс».

В 947 матчах в регулярке он набрал 862 (372+490) очка при полезности «+290».

В плей-офф у Маршанда 146 игр и 128 (53+75) очков при полезности «+27». В 2011 году он выиграл с клубом Кубок Стэнли.

Канадец может стать неограниченно свободным агентом в 2025 году.

С 2021 по 2023 год капитаном « » был Патрис Бержерон. В июле он объявил о завершении карьеры хоккеиста.