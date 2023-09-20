Маршанд назначен капитаном «Бостона»
Нападающий Брэд Маршанд назначен капитаном «Бостона».
Он стал 27-м капитаном в истории клуба. Следующий сезон станет для 35-летнего форварда 15-м в составе «Брюинс».
В 947 матчах в регулярке НХЛ он набрал 862 (372+490) очка при полезности «+290».
В плей-офф у Маршанда 146 игр и 128 (53+75) очков при полезности «+27». В 2011 году он выиграл с клубом Кубок Стэнли.
Канадец может стать неограниченно свободным агентом в 2025 году.
С 2021 по 2023 год капитаном «Бостона» был Патрис Бержерон. В июле он объявил о завершении карьеры хоккеиста.
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