Маршанд о капитанстве в «Бостоне»: «Не думаю об этом слишком много. Для меня большая честь быть в группе лидеров, у нас коллектив»

Теги Бостон НХЛ Брэд Маршанд Хоккей

Брэд Маршанд сказал, что не думает о возможном капитанстве в «Бостоне».

Следующий сезон станет для 35-летнего форварда 15-м в составе «Брюинс». Клуб пока не назначил нового капитана после решения Патриса Бержерона завершить карьеру. 

«Я не думаю об этом слишком много. Разумеется, для меня большая честь быть в группе лидеров. Особенно учитывая то, какие ребята были там раньше. 

У нас всегда был коллектив, и не так важно, кто именно носит нашивки. Парни без них много раз выходят на первый план по ходу сезона», – сказал Маршанд. 

Канадец может стать неограниченно свободным агентом в 2025 году. В 947 матчах в НХЛ он набрал 862 (372+490) очка при полезности «+290» и 973 минутах штрафа. 

В плей-офф у него 146 игр и 128 (53+75) очков при полезности «+27» и 143 минутах штрафа. В 2011 году он выиграл с клубом Кубок Стэнли. 

 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay_exp
Капитан Крыca
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maasd4m
Надо кого-то помоложе капитаном. Чтобы с прицелом на будущее. Юного лидера, франчайза.
Маршанд и сам скоро карьеру завершать будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pink Floyd1276
Ответ Maasd4m
Надо кого-то помоложе капитаном. Чтобы с прицелом на будущее. Юного лидера, франчайза. Маршанд и сам скоро карьеру завершать будет.
Пастрняк
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий