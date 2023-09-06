Маршанд о капитанстве в «Бостоне»: «Не думаю об этом слишком много. Для меня большая честь быть в группе лидеров, у нас коллектив»

Брэд Маршанд сказал, что не думает о возможном капитанстве в «Бостоне».

Следующий сезон станет для 35-летнего форварда 15-м в составе «Брюинс». Клуб пока не назначил нового капитана после решения Патриса Бержерона завершить карьеру.

«Я не думаю об этом слишком много. Разумеется, для меня большая честь быть в группе лидеров. Особенно учитывая то, какие ребята были там раньше.

У нас всегда был коллектив, и не так важно, кто именно носит нашивки. Парни без них много раз выходят на первый план по ходу сезона», – сказал Маршанд.

Канадец может стать неограниченно свободным агентом в 2025 году. В 947 матчах в НХЛ он набрал 862 (372+490) очка при полезности «+290» и 973 минутах штрафа.

В плей-офф у него 146 игр и 128 (53+75) очков при полезности «+27» и 143 минутах штрафа. В 2011 году он выиграл с клубом Кубок Стэнли.