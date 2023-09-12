Самсонов включен в список 100 легендарных игроков «Бостона». Ор, Бержерон, Бурк, Маршанд – также в нем

Сергей Самсонов вошел в список 100 легендарных хоккеистов «Бостона».

«Брюинс» в честь 100-летия клуба опубликовали список из 100 легендарных хоккеистов в истории команды.

Список составили независимый комитет журналистов и представители СМИ, историки, а также члены хоккейного сообщества.

Из 100 хоккеистов независимая комиссия, назначенная клубом, определит 20 игроков (12 нападающих, 6 защитников, 2 вратаря), которые составят команду легенд «Бостона».

В список, в частности, включены такие хоккеисты, как Сергей Самсонов, Патрис Бержерон, Рэй Бурк, Джонни Бойчак, Здено Хара, Фил Эспозито, Эндрю Ференс, Нэтан Хортон, Фил Кессел, Давид Крейчи, Тори Крюг, Милан Лучич, Брэд Маршанд, Чарли Макэвой, Майк Милбери, Глен Мюррей, Кэм Нили, Уилли О’Ри, Адам Оутс, Бобби Ор, Давид Пастрняк, Туукка Раск, Марк Рекки, Марк Савар, Деннис Зайденберг, Дон Суини, Джо Торнтон, Шон Торнтон и другие.

Самсонов провел 8 сезонов в составе «Бостона» – с 1997 по 2006 год.