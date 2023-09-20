Генменеджер «Чикаго» о Бедарде: «Он выглядит невероятно зрело и впечатляюще для 18-летнего парня, попавшего в уникальную ситуацию»

Генеральный менеджер «Чикаго» восторженно отозвался о Конноре Бедарде.

Первый номер драфта НХЛ-2023 сделал хет-трик в матче турнира новичков с «Сент-Луисом».

«У него элитный бросок. И ему нравится его использовать. Не думаю, что мы узнали что-то новое в этом смысле.

Любой молодой игрок будет прилагать усилия, чтобы проявить себя и оправдать ожидания. Но мы не собираемся оказывать никакого давления на него. Просто дадим ему разобраться с уровнем НХЛ.

Такое внимание и уровень ожиданий редко можно увидеть. Я уверен, что он прекрасно с этим справится. Он выглядит невероятно зрело и впечатляюще для 18-летнего парня, попавшего в уникальную ситуацию», – сказал Кайл Дэвидсон.