Бедард набрал 3+1 в дебютном матче за «Чикаго» на турнире новичков НХЛ

Теги Чикаго НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард сделал хет-трик и голевую передачу на турнире новичков НХЛ.

18-летний форвард отличился в дебютном матче за «Чикаго» против «Сент-Луиса» (5:0) в рамках Tom Kurvers Prospect Showcase.

Бедард – первый номер драфта НХЛ-2023. Канадец сыграл впервые после 10 апреля, когда провел последний матч за «Реджайну» в плей-офф Западной хоккейной лиги.

В 57 матчах прошлого регулярного чемпионата Бедард набрал 143 (71+72) очка при полезности «плюс 62». В плей-офф на его счету 20 (10+10) баллов при полезности «плюс 8» в 7 играх.

Также в прошлом сезоне нападающий выиграл золото МЧМ-2023 в составе сборной Канады, набрав 23 (9+14) очка в 7 играх.

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2 комментария

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zach
Молодчик))) трепещи НХЛ
+1
0
+1
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TOEWS
3 шайба это конечно жесть:) Звук штанги и гол) Кипер проводил шайбу взглядом :)
Бросок с прямых у Коннора конечно просто убийство:)
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