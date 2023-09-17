Бедард набрал 3+1 в дебютном матче за «Чикаго» на турнире новичков НХЛ

сделал хет-трик и голевую передачу на турнире новичков НХЛ.

18-летний форвард отличился в дебютном матче за « » против «Сент-Луиса» (5:0) в рамках Tom Kurvers Prospect Showcase.

Бедард – первый номер драфта НХЛ-2023. Канадец сыграл впервые после 10 апреля, когда провел последний матч за «Реджайну» в плей-офф Западной хоккейной лиги.

В 57 матчах прошлого регулярного чемпионата Бедард набрал 143 (71+72) очка при полезности «плюс 62». В плей-офф на его счету 20 (10+10) баллов при полезности «плюс 8» в 7 играх.

Также в прошлом сезоне нападающий выиграл золото МЧМ-2023 в составе сборной Канады, набрав 23 (9+14) очка в 7 играх.