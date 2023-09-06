Бедард – 1-й в списке претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic, Кули – 2-й, Леви – 3-й

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Коннор Бедард возглавил список претендентов на «Колдер» по версии The Athletic.

Приз вручается лучшему новичку сезона НХЛ.

Нападающий «Чикаго» Бедард возглавил топ-20 кандидатов на «Колдер Трофи»-2024.

1. н Коннор Бедард («Чикаго»)

2. н Логан Кули («Аризона»)

3. в Девон Леви («Баффало»)

4. н Адам Фантилли («Коламбус»)

5. з Люк Хьюз («Нью-Джерси»)

6. з Брандт Кларк («Лос-Анджелес»)

7. н Лео Карлссон («Анахайм»)

8. н Мэттью Найз («Торонто»)

9. з Олен Зеллвегер («Анахайм»)

10. в Дастин Вульф («Калгари»)

11. н Люк Евангелиста («Нэшвилл»)

12. н Марко Росси («Миннесота»)

13. н Тайсон Фоерстер («Филадельфия»)

14. н Логан Станковен («Даллас»)

15. з Брок Фэйбер («Миннесота»)

16. н Шейн Райт («Сиэтл»)

17. з Кевин Корчински («Чикаго»)

18. н Мэтт Коронато («Калгари»)

19. з Давид Иржичек («Коламбус»)

20. в Джоэл Хофер («Сент-Луис»)

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10 комментариев

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HCBV
Райт как сильно упал в рейтингах, а над Аризоной ещё смеялись что выбрали Кули вместо него. Хотя конечно время покажет
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rjrjy
На Карлссона и Корчински хотелось бы ещё раз на МЧМ взглянуть. Всем остальным из приведённого списка - удачи и как можно больше ярких достижений в новом сезоне. За молодыми игроками, у которых сходу получается громко заявить о себе в НХЛ, интереснее наблюдать, чем за многими звёздами, которые из года в год делают примерно одно и то же.
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Fjordy
Ответ ILAJ
Странный рейтинг конечно, Леви даже не в ростере, понятно его двигать будут туда сюда.
Не будут, его уже позиционируют как первого номера на предстоящий сезон, потому что два других вратаря ближе к уровню АХЛ и провели очень слабый сезон.
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Как дела на заводе
Бедард – 1-й в списке претендентов на самое большое количество упоминание везде где только можно в этом сезоне)
+3
-3
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ILAJ
Странный рейтинг конечно, Леви даже не в ростере, понятно его двигать будут туда сюда.
+1
-1
0
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Павел павел
я уже и забыл чьо Росси новичек)
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dzenga 1
Хофер будет в пятерке !
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rjrjy
Ответ HCBV
Райт как сильно упал в рейтингах, а над Аризоной ещё смеялись что выбрали Кули вместо него. Хотя конечно время покажет
Он играет в относительно сильной команде, где от нападающих требуют максимальной самоотдачи на всех участках площадки, а место молодого лидера, готового стать главным лицом франшизы на долгие годы, занято Мэттью Бенирсом. Уверен, если бы его задрафтовала "Аризона" и он провёл весь прошлый сезон в юниорской или студенческой лиге, как Кули, его позиции сейчас были бы намного выше. А так он невовремя попробовал закрепиться в основе "Сиэтла", потерпел неудачу, а потом ещё и провалил плей-офф в АХЛ (что, конечно, уже настораживает, но ещё говорит о том, что он точно окажется бастом). В конце концов, второго номера драфта-2022 Шимона Немеца в этом рейтинге вообще нет, а опередивший его, Кули и Райта Юрай Слафковски тоже, мягко говоря, неудачно начал карьеру в "Монреале".
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