Бедард – 1-й в списке претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic, Кули – 2-й, Леви – 3-й
Коннор Бедард возглавил список претендентов на «Колдер» по версии The Athletic.
Приз вручается лучшему новичку сезона НХЛ.
Нападающий «Чикаго» Бедард возглавил топ-20 кандидатов на «Колдер Трофи»-2024.
1. н Коннор Бедард («Чикаго»)
2. н Логан Кули («Аризона»)
3. в Девон Леви («Баффало»)
4. н Адам Фантилли («Коламбус»)
5. з Люк Хьюз («Нью-Джерси»)
6. з Брандт Кларк («Лос-Анджелес»)
7. н Лео Карлссон («Анахайм»)
8. н Мэттью Найз («Торонто»)
9. з Олен Зеллвегер («Анахайм»)
10. в Дастин Вульф («Калгари»)
11. н Люк Евангелиста («Нэшвилл»)
12. н Марко Росси («Миннесота»)
13. н Тайсон Фоерстер («Филадельфия»)
14. н Логан Станковен («Даллас»)
15. з Брок Фэйбер («Миннесота»)
16. н Шейн Райт («Сиэтл»)
17. з Кевин Корчински («Чикаго»)
18. н Мэтт Коронато («Калгари»)
19. з Давид Иржичек («Коламбус»)
20. в Джоэл Хофер («Сент-Луис»)
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