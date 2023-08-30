Бедард о приближении к уровню Макдэвида: «Ты никогда не скажешь: «Я не смогу». Так думать неправильно. Но я – не он. Коннор сейчас на вершине»

Коннор Бедард не хочет, чтобы его сравнивали с Коннором Макдэвидом.

Первый номер драфта НХЛ-2023 в последнее время тренировался вместе с капитаном « ».

18-летний форвард « » ответил на вопрос, что он думает о возможности приблизиться к по результативности.

«Ты никогда не скажешь: «О, я не смогу этого сделать». Так думать неправильно. Но я – не он. Я другой человек, другой хоккеист. Думаю, что сейчас Макдэвид на вершине. И ты такой: «Этот парень лучший или один из лучших. Как я могу приблизиться к нему?»

Одна из замечательных вещей в спорте – соревнование. Для меня сама возможность провести с ним некоторое время на льду и просто попробовать посоревноваться – это невероятно.

Рассуждать о его статистике не имеет смысла. Для меня это просто попытка быть самим собой. Быть в наилучшей форме», – сказал Бедард.

Бедард отвергает сравнения с Макдэвидом: «У этого парня 700 очков в НХЛ в 20 играх»