Бедард о приближении к уровню Макдэвида: «Ты никогда не скажешь: «Я не смогу». Так думать неправильно. Но я – не он. Коннор сейчас на вершине»
Коннор Бедард не хочет, чтобы его сравнивали с Коннором Макдэвидом.
Первый номер драфта НХЛ-2023 в последнее время тренировался вместе с капитаном «Эдмонтона».
18-летний форвард «Чикаго» ответил на вопрос, что он думает о возможности приблизиться к Макдэвиду по результативности.
«Ты никогда не скажешь: «О, я не смогу этого сделать». Так думать неправильно. Но я – не он. Я другой человек, другой хоккеист. Думаю, что сейчас Макдэвид на вершине. И ты такой: «Этот парень лучший или один из лучших. Как я могу приблизиться к нему?»
Одна из замечательных вещей в спорте – соревнование. Для меня сама возможность провести с ним некоторое время на льду и просто попробовать посоревноваться – это невероятно.
Рассуждать о его статистике не имеет смысла. Для меня это просто попытка быть самим собой. Быть в наилучшей форме», – сказал Бедард.
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