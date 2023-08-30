Бедард о приближении к уровню Макдэвида: «Ты никогда не скажешь: «Я не смогу». Так думать неправильно. Но я – не он. Коннор сейчас на вершине»

Теги Чикаго Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард не хочет, чтобы его сравнивали с Коннором Макдэвидом.

Первый номер драфта НХЛ-2023 в последнее время тренировался вместе с капитаном «Эдмонтона». 

18-летний форвард «Чикаго» ответил на вопрос, что он думает о возможности приблизиться к Макдэвиду по результативности. 

«Ты никогда не скажешь: «О, я не смогу этого сделать». Так думать неправильно. Но я – не он. Я другой человек, другой хоккеист. Думаю, что сейчас Макдэвид на вершине. И ты такой: «Этот парень лучший или один из лучших. Как я могу приблизиться к нему?»

Одна из замечательных вещей в спорте – соревнование. Для меня сама возможность провести с ним некоторое время на льду и просто попробовать посоревноваться – это невероятно.

Рассуждать о его статистике не имеет смысла. Для меня это просто попытка быть самим собой. Быть в наилучшей форме», – сказал Бедард. 

Бедард отвергает сравнения с Макдэвидом: «У этого парня 700 очков в НХЛ в 20 играх»

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3 комментария

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Madcomposer
У него есть немаловажное преимущество - он в Чикаго, а не в канадском клубе)
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Имран Муканов
Каждый просто хорош в своем)
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