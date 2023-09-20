«Анахайм» и Зеграс не близки к продлению контракта. Стороны обсуждали 3-летнюю сделку, но не сошлись по деньгам (Пьер ЛеБрюн)

«Анахайм» не близок к продлению контрактов с Тревором Зеграсом и Джейми Дрисдейлом.

Оба игрока являются ограниченно свободными агентами. По данным CapFriendly, у клуба остается 16,6 миллиона долларов под потолком зарплат.

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн сообщает, что «Дакс» и готовы согласовать срок контракта (3 года), но не сошлись по деньгам. Разрыв характеризуется как «значительный».

Что касается , то его агент сейчас ведет активные переговоры с руководством клуба.

В прошлом сезоне 22-летний Зеграс набрал 65 (23+42) очков в 81 матче регулярного чемпионата при полезности «минус 26» и 88 минутах штрафа.

В свою очередь, 21-летний Дрисдейл провел только 8 матчей из-за травмы плеча.