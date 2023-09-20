«Анахайм» и Зеграс не близки к продлению контракта. Стороны обсуждали 3-летнюю сделку, но не сошлись по деньгам (Пьер ЛеБрюн)

Теги Анахайм НХЛ Пэт Вербик Тревор Зеграс Джейми Дрисдейл деньги Хоккей

«Анахайм» не близок к продлению контрактов с Тревором Зеграсом и Джейми Дрисдейлом.

Оба игрока являются ограниченно свободными агентами. По данным CapFriendly, у клуба остается 16,6 миллиона долларов под потолком зарплат. 

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн сообщает, что «Дакс» и Зеграс готовы согласовать срок контракта (3 года), но не сошлись по деньгам. Разрыв характеризуется как «значительный». 

Что касается Дрисдейла, то его агент сейчас ведет активные переговоры с руководством клуба. 

В прошлом сезоне 22-летний Зеграс набрал 65 (23+42) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 26» и 88 минутах штрафа.

В свою очередь, 21-летний Дрисдейл провел только 8 матчей из-за травмы плеча. 

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6 комментариев

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Вадим Сидоров
Ну Зеграс ладно, а Дриздейл чего чванится - за 6 пик драфта так автоматом 7 млн в год ему платить?) Так он за 3 года ничего солидного не показал. После травмы плеча вообще бы помалкивал.
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dzenga 1
Вокруг него команду новую молодую амбициозную строить надо! А они собрались его потерять. Чудны дела
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Einfach Safari
ну Зеграсу в районе 8-9 будет железно, по Дрису сложно судить, контрактный год насмарку из-за травмы, да и у Анахайма есть Минтюков и Зеллвегер, не помню что там с хватами у них, но игроки похожие в целом
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Radik_2.0
имея 16 с лишним лямов под потолком зажать бабло на лучшего молодого игрока, интересненько
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Michael 1994
мост обоим на 3 года , а зп... Зеграс явно просит 5-8 , а по чесноку , 5,5 на 3 года оптимальный варик
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гилберт
Ответ Radik_2.0
имея 16 с лишним лямов под потолком зажать бабло на лучшего молодого игрока, интересненько
Игрок хочет чтобы ему переплатили, а клуб не хочет переплачивать. Бывает.
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