«Анахайм» и Зеграс не близки к продлению контракта. Стороны обсуждали 3-летнюю сделку, но не сошлись по деньгам (Пьер ЛеБрюн)
«Анахайм» не близок к продлению контрактов с Тревором Зеграсом и Джейми Дрисдейлом.
Оба игрока являются ограниченно свободными агентами. По данным CapFriendly, у клуба остается 16,6 миллиона долларов под потолком зарплат.
Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн сообщает, что «Дакс» и Зеграс готовы согласовать срок контракта (3 года), но не сошлись по деньгам. Разрыв характеризуется как «значительный».
Что касается Дрисдейла, то его агент сейчас ведет активные переговоры с руководством клуба.
В прошлом сезоне 22-летний Зеграс набрал 65 (23+42) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 26» и 88 минутах штрафа.
В свою очередь, 21-летний Дрисдейл провел только 8 матчей из-за травмы плеча.
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