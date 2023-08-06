Тревор Зеграс: «Кронин может научить меня игре в обороне, и это значительно изменит мою игру в целом»

Тревор Зеграс рассказал, чему его хочет научить главный тренер «Анахайма» Грег Кронин.

«Он считает, что в обороне я могу играть гораздо лучше, и я с ним согласен. Он думает, что мне просто нужно научиться играть в защите.

Ты достигаешь определенного уровня, прилагая к этому усилия, но он может немного научить меня игре в обороне, и это, вероятно, значительно изменит мою игру в целом. Это вдохновляет. У него есть страсть, и я готов к работе», – сказал форвард « ».