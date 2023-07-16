Сопел о Зеграсе: «С удовольствием вмазал бы ему. Ты любишь выставлять людей дураками – раньше тебе выбили бы все зубы»

Теги Анахайм Брент Сопел НХЛ Тревор Зеграс Хоккей

Брент Сопел раскритиковал поведение Тревора Зеграса.

Бывшему защитнику клубов НХЛ не нравится, как нападающий «Анахайма» ведет себя на льду по отношению к соперникам.

«Мы бы никогда не стали насмехаться над командой или игроками соперника так, как это любят делать эти молодые ребята.

Я бы с удовольствием вмазал ему по зубам, наслаждаясь каждой секундой.

Ты мастеровитый игрок, а я нет? Хорошо! Но ты любишь смеяться парням в лицо, ты любишь выставлять людей дураками.

Раньше тебе выбили бы все зубы. Ты бегал бы вокруг, не зная, что делать», – сказал Брент Сопел в подкасте Raw Knuckles.

3 комментария

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t0ni12
Ещё один агрессивный пенсионер. Но Дону Черри простительно — ему девятый десяток идёт, а этот-то куда?
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Руслан Х
Типичный «бывший»…🤦🏻‍♂️
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Deathspell Omega
Еще выбьют, если Зеграс не сменит манеру поведения.
"Аризона" так в каждом матче его прикладывает.
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