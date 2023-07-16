Сопел о Зеграсе: «С удовольствием вмазал бы ему. Ты любишь выставлять людей дураками – раньше тебе выбили бы все зубы»
Брент Сопел раскритиковал поведение Тревора Зеграса.
Бывшему защитнику клубов НХЛ не нравится, как нападающий «Анахайма» ведет себя на льду по отношению к соперникам.
«Мы бы никогда не стали насмехаться над командой или игроками соперника так, как это любят делать эти молодые ребята.
Я бы с удовольствием вмазал ему по зубам, наслаждаясь каждой секундой.
Ты мастеровитый игрок, а я нет? Хорошо! Но ты любишь смеяться парням в лицо, ты любишь выставлять людей дураками.
Раньше тебе выбили бы все зубы. Ты бегал бы вокруг, не зная, что делать», – сказал Брент Сопел в подкасте Raw Knuckles.
"Аризона" так в каждом матче его прикладывает.