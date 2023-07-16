Сопел о Зеграсе: «С удовольствием вмазал бы ему. Ты любишь выставлять людей дураками – раньше тебе выбили бы все зубы»

Брент Сопел раскритиковал поведение Тревора Зеграса.

Бывшему защитнику клубов не нравится, как нападающий « » ведет себя на льду по отношению к соперникам.

«Мы бы никогда не стали насмехаться над командой или игроками соперника так, как это любят делать эти молодые ребята.

Я бы с удовольствием вмазал ему по зубам, наслаждаясь каждой секундой.

Ты мастеровитый игрок, а я нет? Хорошо! Но ты любишь смеяться парням в лицо, ты любишь выставлять людей дураками.

Раньше тебе выбили бы все зубы. Ты бегал бы вокруг, не зная, что делать», – сказал в подкасте Raw Knuckles.