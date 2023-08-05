Зеграс о новом контракте с «Анахаймом»: «Скоро что-то сделаем, надеюсь. Скучаю по Калифорнии и партнерам»
Тревор Зеграс надеется вскоре подписать новый контракт с «Анахаймом».
22-летний нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения срока действия контракта новичка.
В прошлом сезоне американец набрал 65 (23+42) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 26» и 88 минутах штрафа.
«Надеюсь, скоро мы что-то сделаем. Я скучаю по Калифорнии и партнерам по команде. Было бы здорово вернуться туда.
Эта ситуация выходит из-под моего контроля. Есть люди, которые занимаются такими вещами. Мне же в летнее время нужно делать то же, что и всегда», – сказал Зеграс.
После продления форварда Троя Терри (7 лет, кэпхит 7 миллионов долларов) у «Дакс» остается более 20 млн долларов под потолком зарплат для подписания новых контрактов с Зеграсом и защитником Джейми Дрисдейлом.
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