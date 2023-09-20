Валерий Белов о старте КХЛ: «Уровень выравнивается. При двухочковой системе в таблице нет разрывов между командами»

Валерий Белов оценил старт Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Что отметили для себя на старте хоккейного сезона?

– Плотность чемпионата. Длинные выездные серии. Многие матчи непредсказуемы, уровень команд постепенно выравнивается.

В августе говорил о том, что теперь Запад не уступит Востоку в плотности борьбы за плей-офф, – в принципе, это и происходит.

Было много споров о двухочковой системе, при которой больше матчей уходят в овертайм. Но при этой системе турнирная таблица чемпионата остается очень ровной, нет разрывов между командами. Это ее плюс, – сказал экс-тренер клубов .