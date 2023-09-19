Валерий Белов о календаре КХЛ: «Оптимальное количество выездных матчей – 3-4. От формата с 6 играми надо уходить»

Теги Витязь Амур Валерий Белов КХЛ календарь Андрей Мартемьянов Адмирал Хоккей

Валерий Белов считает, что в календаре КХЛ не должно быть длинных выездных серий.

– В общей сложности семь лет отдал «Витязю». Безусловно, есть переживания из-за того, что подмосковный клуб после семи туров с двумя очками замыкает турнирную таблицу.

– Как «Витязь» умудрился завалить старт на домашней серии из шести матчей?

– Иногда начинать чемпионат с выезда в психологическом плане проще, но сейчас серии по шесть матчей, поэтому, наверное, у «Витязя» была неплохая стартовая позиция  

Но, поверьте, формат из шести матчей, пусть он при нынешнем календаре и редкий, очень непростой – команда засиживается на одном месте, эмоции притупляются, уходит нерв. Устают даже болельщики, что мы видим по посещаемости матчей. А энергия болельщиков любой команде необходима.

На мой взгляд, даже принимая все требования по экономике, нам нужно уходить от таких форматов. Оптимальное количество выездных матчей – три-четыре. В этом плане – слова уважения дальневосточным клубам. Тот же «Амур» начал чемпионат шестиматчевым турне по Западу, да и подготовку к сезону он вел в Новогорске. Это очень серьезная нагрузка, в том числе в плане психологии. 

Поэтому 50-процентный график того же Хабаровска – хороший результат. И реакцию главного тренера «Амура» Андрея Мартемьянова, который после победы в Новосибирске не принял замечаний прессы по стилю игры, вполне можно понять. Но смотреть такие игры – скажем мягко, не очень интересно, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

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1 комментарий

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Rodgeras
Сейчас начнётся выездная серия Авангарда 7 матчей.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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