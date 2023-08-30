Валерий Белов о КХЛ: «Запад стал плотнее. Есть ЦСКА, СКА, «Локомотив», московское «Динамо» и 7 претендентов еще на 4 кубковые путевки»

Валерий Белов считает, что конкуренция на Западе в КХЛ возрастет.

– Какие тенденции отметили для себя и на Кубке мэра, и в предсезонке в целом?

– В последние годы на границе кубковых восьмерок Восточная конференция КХЛ выглядела более передовой, там постоянно была интрига до последних часов чемпионата.

На Западе, наоборот, кубковая расстановка часто определялась заранее, до конца чемпионата шла борьба обычно лишь за восьмую путевку. Но и мэра, и другие турниры показали, что вслед за Востоком стал плотнее и Запад.

– За счет чего?

– Посмотрите, как прибавил « ». Более стабильного хоккея можно ждать от минского «Динамо» с приходом штаба Квартальнова. Есть определенные ожидания от « » и « », должен быть потенциал у «Сочи» и «Куньлуня».

Думаю, в нынешней ситуации на Западе нас ждет очень интересная гонка. И за первым местом, и за пятым-восьмым. Есть лидеры – , СКА, «Локомотив», московское «Динамо», и есть семь претендентов еще на четыре кубковые путевки, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.