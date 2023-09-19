Гендиректор «Салавата»: «Ливо прибудет в Уфу через 2-3 недели. Это опытный игрок, который провел более 260 матчей в НХЛ. Надеемся, он быстро адаптируется к КХЛ»
Ринат Баширов рассказал, когда Джош Ливо присоединится к «Салавату».
15 сентября клуб подписал канадского форварда на год.
«Ливо прибудет в Уфу через две-три недели. Он уже давно в тренировочном процессе. Надеемся, что сразу по приезде он будет готов включиться в работу. Сейчас решаются вопросы по визе и другим подобным документам.
Мы следили за Джошем, вместе с тренерским штабом обсуждали его кандидатуру. Это опытный и стабильный игрок, который провел более 260 матчей в НХЛ, в АХЛ он был одним из лучших игроков лиги, выигрывал Кубок Колдера.
Габаритный нападающий, способный добавить нам мощи в атаке, усилить игру в большинстве. Надеемся, Ливо быстро адаптируется к игре в КХЛ», — сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Баширов.
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