Гендиректор «Салавата»: «Ливо прибудет в Уфу через 2-3 недели. Это опытный игрок, который провел более 260 матчей в НХЛ. Надеемся, он быстро адаптируется к КХЛ»

Теги Салават Юлаев НХЛ АХЛ КХЛ Джош Ливо Чемпионат.com Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов рассказал, когда Джош Ливо присоединится к «Салавату».

15 сентября клуб подписал канадского форварда на год.

«Ливо прибудет в Уфу через две-три недели. Он уже давно в тренировочном процессе. Надеемся, что сразу по приезде он будет готов включиться в работу. Сейчас решаются вопросы по визе и другим подобным документам.

Мы следили за Джошем, вместе с тренерским штабом обсуждали его кандидатуру. Это опытный и стабильный игрок, который провел более 260 матчей в НХЛ, в АХЛ он был одним из лучших игроков лиги, выигрывал Кубок Колдера.

Габаритный нападающий, способный добавить нам мощи в атаке, усилить игру в большинстве. Надеемся, Ливо быстро адаптируется к игре в КХЛ», — сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Баширов.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий