«Салават» подписал канадского форварда Ливо на год. У него 16 очков в 51 матче за «Сент-Луис» в прошлом сезоне

Теги Салават Юлаев переходы Сент-Луис НХЛ КХЛ Джош Ливо Хоккей

«Салават» подписал канадского форварда Джоша Ливо на год.

В прошлом сезоне 30-летний игрок провел 51 матч за «Сент-Луис» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 16 (4+12) очков.

Всего в НХЛ Ливо провел 265 матчей, в которых набрал 93 (42+51) очка. В АХЛ – 227 игр в регулярных чемпионатах и 174 (76+98) баллов. 

В 53 играх Кубка Колдера в его активе 56 (23+33) очков. В 2022 году он выиграл трофей с «Чикаго Вулвс», став самым ценным игроком плей-офф.

Таким образом, в «Салавате» заняты две легионерских вакансии. В межсезонье уфимский клуб продлил контракт с форвардом Сашей Хмелевски. 

27 комментариев

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Вадим Сидоров
Пока Локо хотел, башкиры уже пописали
+21
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Рамиль Бакаев
Вот дожили,даже не верится...
+14
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artist777
Отлично ! Доус 2.0 если заиграет.
+9
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йозе марино
Перед матчем Салават Юлаев - Ак барс
Козлов: нужны трансферы;
Баширов: нужна красивая победа над Ак барсом и тогда так уж и быть подпишем тебе кого нибудь;
Козлов: ок;
Баширов На!
+5
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+5
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Hudson_Hawk
Ответ Вадим Сидоров
Пока Локо хотел, башкиры уже пописали
Обычно наоборот, пока СЮ интересовался, игрока уже подписал кто-то другой)))
+4
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Lari
Ответ neolag
Тихо сработали, была инфа про Локо оказался в Уфе. Нужен еще защитник под большинство, хотя может Зоркин сможет потянуть эту роль, как только втянется.
Лучше напа, хоть одну толковую тройку собрать.
+3
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+3
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Butcher555
Имя уже знакомое, надеюсь другая история будет, с продолжением, удачи в КХЛ
+2
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Hudson_Hawk
Ответ TFP_Sports
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У Умарка примерно такая же статистика была в НХЛ/АХЛ.
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ruslanych
Ответ Ачиваков Марат
Наконец, лед тронулся? Welkome! Надеемся не фейк.
Как бы СЮ новость выложили, с чего бы фейк?
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Вадим Сидоров
Ответ TFP_Sports
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В АХЛ в каждой третьей игре забивал, так что годится
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Рамиль Бакаев
Ответ Lari
Да, да😂😂😂 наконец-то разродились.
Совсем поздние роды...
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Lari
Ответ Рамиль Бакаев
Вот дожили,даже не верится...
Да, да😂😂😂 наконец-то разродились.
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цэсемьэр
Ответ Вадим Сидоров
Пока Локо хотел, башкиры уже пописали
это все Алёша Пилко.
ему не нравится стиль Локомотива, да и игроки в поиске более атакующих вариантов - в Ярославле статистику не набьёшь
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vdksjs
Ответ Вадим Сидоров
Пока Локо хотел, башкиры уже пописали
А так всегда. Пока Яковлев думает и размышляет, другие клубы действуют. В атаке мысль на уровне аутсайдера лиги(во всяком случае пока), зато защиту укрепил. Только Черепанова скинуть забыл, вот где было бы главное укрепление этой линии
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Kipsone
Отличное приобретение у Юлаевцев! На бумаге выглядит неплохо, габаритный канадец с опытом в НХЛ/АХЛ, идеальный возраст. Удачи 🍀
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Hudson_Hawk
Ну нифига себе, баширов что ты с нами делаешь?!
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Ачиваков Марат
Наконец, лед тронулся? Welkome! Надеемся не фейк.
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Radik_2.0
вот так нежданчик. отлично, будем посмотреть как заиграет
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Зимфир Кадыров
вот это новость!)))
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Михаил Барвинский
вот это другое дело, продолжайте в том же духе!
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Shaiba Bash
Круто!
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Bolela_02
Будем посмотреть. Хотелось-бы чтобы заиграл.
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Lari
Ответ Рамиль Бакаев
Совсем поздние роды...
😂 пока ещё нет, к тому времени как он приедет, игр 10 сыграют, нормально впишется.
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neolag
Тихо сработали, была инфа про Локо оказался в Уфе.
Нужен еще защитник под большинство, хотя может Зоркин сможет потянуть эту роль, как только втянется.
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