«Салават» подписал канадского форварда Ливо на год. У него 16 очков в 51 матче за «Сент-Луис» в прошлом сезоне
«Салават» подписал канадского форварда Джоша Ливо на год.
В прошлом сезоне 30-летний игрок провел 51 матч за «Сент-Луис» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 16 (4+12) очков.
Всего в НХЛ Ливо провел 265 матчей, в которых набрал 93 (42+51) очка. В АХЛ – 227 игр в регулярных чемпионатах и 174 (76+98) баллов.
В 53 играх Кубка Колдера в его активе 56 (23+33) очков. В 2022 году он выиграл трофей с «Чикаго Вулвс», став самым ценным игроком плей-офф.
Таким образом, в «Салавате» заняты две легионерских вакансии. В межсезонье уфимский клуб продлил контракт с форвардом Сашей Хмелевски.
Козлов: нужны трансферы;
Баширов: нужна красивая победа над Ак барсом и тогда так уж и быть подпишем тебе кого нибудь;
Козлов: ок;
Баширов На!
ему не нравится стиль Локомотива, да и игроки в поиске более атакующих вариантов - в Ярославле статистику не набьёшь
Нужен еще защитник под большинство, хотя может Зоркин сможет потянуть эту роль, как только втянется.