«Салават» подписал канадского форварда Ливо на год. У него 16 очков в 51 матче за «Сент-Луис» в прошлом сезоне

«Салават» подписал канадского форварда Джоша Ливо на год.

В прошлом сезоне 30-летний игрок провел 51 матч за « » в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 16 (4+12) очков.

Всего в НХЛ Ливо провел 265 матчей, в которых набрал 93 (42+51) очка. В АХЛ – 227 игр в регулярных чемпионатах и 174 (76+98) баллов.

В 53 играх Кубка Колдера в его активе 56 (23+33) очков. В 2022 году он выиграл трофей с «Чикаго Вулвс», став самым ценным игроком плей-офф.

Таким образом, в « » заняты две легионерских вакансии. В межсезонье уфимский клуб продлил контракт с форвардом Сашей Хмелевски.