Баширов о 3-м легионере для «Салавата»: «Минспорт не требует заполнения всех вакансий. Ждать трансферной активности сейчас не стоит»
Гендиректор сказал, что «Салават» не будет спешить с подписанием 3-го легионера.
«Минспорт России, как нам сказали, не требует обязательного заполнения всех легионерских вакансий.
Когда появится достойная кандидатура третьего иностранца, мы обязательно ее рассмотрим и примем решение.
У нас есть костяк команды, сильные российские хоккеисты, поэтому трансферной активности сейчас ждать не стоит», – сказал Ринат Баширов.
После подписания контракта с канадским форвардом Джошем Ливо уфимском клубе заполнены две вакансии легионеров.
Ранее «Салават» продлил соглашение с американским нападающим Сашей Хмелевски.
Капец, а если бы не сказали, не знал бы?