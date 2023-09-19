Баширов о 3-м легионере для «Салавата»: «Минспорт не требует заполнения всех вакансий. Ждать трансферной активности сейчас не стоит»

Гендиректор сказал, что «Салават» не будет спешить с подписанием 3-го легионера.

«Минспорт России, как нам сказали, не требует обязательного заполнения всех легионерских вакансий.

Когда появится достойная кандидатура третьего иностранца, мы обязательно ее рассмотрим и примем решение.

У нас есть костяк команды, сильные российские хоккеисты, поэтому трансферной активности сейчас ждать не стоит», – сказал .

После подписания контракта с канадским форвардом Джошем Ливо уфимском клубе заполнены две вакансии легионеров.

Ранее « » продлил соглашение с американским нападающим Сашей Хмелевски.