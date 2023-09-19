Баширов о 3-м легионере для «Салавата»: «Минспорт не требует заполнения всех вакансий. Ждать трансферной активности сейчас не стоит»

Теги Салават Юлаев КХЛ Министерство спорта России лимит на легионеров Чемпионат.com Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор сказал, что «Салават» не будет спешить с подписанием 3-го легионера.

«Минспорт России, как нам сказали, не требует обязательного заполнения всех легионерских вакансий.

Когда появится достойная кандидатура третьего иностранца, мы обязательно ее рассмотрим и примем решение.

У нас есть костяк команды, сильные российские хоккеисты, поэтому трансферной активности сейчас ждать не стоит», – сказал Ринат Баширов.

После подписания контракта с канадским форвардом Джошем Ливо уфимском клубе заполнены две вакансии легионеров.

Ранее «Салават» продлил соглашение с американским нападающим Сашей Хмелевски. 

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demedieu
если есть Баширов, где-то должен быть Петров
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Линар Нуртдинов
экономия должна быть экономной)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
Ливо когда увидим на льду?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
"Минспорт России, как нам сказали, не требует обязательного заполнения всех легионерских вакансий".
Капец, а если бы не сказали, не знал бы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серый
Ответ Demedieu
если есть Баширов, где-то должен быть Петров
логично, что он в Ак Барсе)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kipsone
Ответ Radik_2.0
Ливо когда увидим на льду?
Козлов озвучил на прошлой конференции, что не раньше чем через 3 недели
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий