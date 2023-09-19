Ларионова раздражают пустые трибуны в КХЛ: «Не даем хороший продукт. Можно ссылаться на экономику, но в Нижнем Новгороде приходят. «Торпедо» будет делать спектакль из каждой игры»

Теги Салават Юлаев Торпедо болельщики Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов заявил, что его раздражает плохая посещаемость игр КХЛ.

– Вы кажетесь очень спокойным, будто знающим все наперед человеком. Вас вообще что-нибудь раздражает, как сильно нервничаете в игре?

– Раздражают пустые трибуны, когда люди не приходят на игры.

Это больше всего раздражает. Значит, мы не даем хороший продукт, который в разных городах почему-то не востребован.

Можно ссылаться на экономику, еще на что-то... У нас не самая богатая экономика в Нижнем Новгороде, но люди полюбили команду, приходят на игры.

И ребята играют для болельщиков. Это обоюдная любовь.

Мы к этому стремимся и будем стремиться. Будем делать из каждого матча хороший хоккейный спектакль, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после матча с «Салаватом Юлаевым» (0:1 ОТ).

2 комментария

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Clever_mind
В КХЛ раздражает практически все. Для ТВ продукт отстойный. Новые арены выглядят как старые. Борта грязные, света нормального практически нигде нет. Лед серый или розовый. А кое где и с легким жёлтым оттенком. Наверное вода такая. Да и сами ТВшники снимают как во времена суперлиги. Туфта одним словом.
Неужели через жёсткий регламент, нельзя заставить все клубы лиги сделать хороший свет, белый лед и чистить борта? У нас во многих городах снимают на технически отсталую аппаратуру. С таких камер,в зависимости от фокуса и точки экспозиции, то лед с пересветом и трибуны в тени(как в Казани), то наоборот.. Достало. На арену пойдешь и снимешь на убогий смартфон,так все более менее нормально. А по ТВ как буд-то на калькулятор снимают.. Та же Казань тратит около 20 - 40 лямов на аренду ПТС в год, а картинка так себе
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Ми Ша
Хоккей, кстати, совсем не плохой в стране, а экономика действительно в ж…, она и влияет на всё
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