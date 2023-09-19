Ларионова раздражают пустые трибуны в КХЛ: «Не даем хороший продукт. Можно ссылаться на экономику, но в Нижнем Новгороде приходят. «Торпедо» будет делать спектакль из каждой игры»

Игорь Ларионов заявил, что его раздражает плохая посещаемость игр КХЛ.

– Вы кажетесь очень спокойным, будто знающим все наперед человеком. Вас вообще что-нибудь раздражает, как сильно нервничаете в игре?

– Раздражают пустые трибуны, когда люди не приходят на игры.

Это больше всего раздражает. Значит, мы не даем хороший продукт, который в разных городах почему-то не востребован.

Можно ссылаться на экономику, еще на что-то... У нас не самая богатая экономика в Нижнем Новгороде, но люди полюбили команду, приходят на игры.

И ребята играют для болельщиков. Это обоюдная любовь.

Мы к этому стремимся и будем стремиться. Будем делать из каждого матча хороший хоккейный спектакль, – сказал главный тренер « » после матча с «Салаватом Юлаевым» (0:1 ОТ).