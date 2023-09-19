Ларионова раздражают пустые трибуны в КХЛ: «Не даем хороший продукт. Можно ссылаться на экономику, но в Нижнем Новгороде приходят. «Торпедо» будет делать спектакль из каждой игры»
Игорь Ларионов заявил, что его раздражает плохая посещаемость игр КХЛ.
– Вы кажетесь очень спокойным, будто знающим все наперед человеком. Вас вообще что-нибудь раздражает, как сильно нервничаете в игре?
– Раздражают пустые трибуны, когда люди не приходят на игры.
Это больше всего раздражает. Значит, мы не даем хороший продукт, который в разных городах почему-то не востребован.
Можно ссылаться на экономику, еще на что-то... У нас не самая богатая экономика в Нижнем Новгороде, но люди полюбили команду, приходят на игры.
И ребята играют для болельщиков. Это обоюдная любовь.
Мы к этому стремимся и будем стремиться. Будем делать из каждого матча хороший хоккейный спектакль, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после матча с «Салаватом Юлаевым» (0:1 ОТ).
Неужели через жёсткий регламент, нельзя заставить все клубы лиги сделать хороший свет, белый лед и чистить борта? У нас во многих городах снимают на технически отсталую аппаратуру. С таких камер,в зависимости от фокуса и точки экспозиции, то лед с пересветом и трибуны в тени(как в Казани), то наоборот.. Достало. На арену пойдешь и снимешь на убогий смартфон,так все более менее нормально. А по ТВ как буд-то на калькулятор снимают.. Та же Казань тратит около 20 - 40 лямов на аренду ПТС в год, а картинка так себе