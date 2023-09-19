Медведев о Ротенберге и штабе СКА: «Никаких опрометчивых шагов не будет. Быстро только кошки родятся. У нас любят негатив, к сожалению»

Александр Медведев не видит повода для перестановок в тренерском штабе СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел 5 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 4 очками после 7 игр.

О серии неудач

«Эта ситуация связана с тем, что команда обновилась, требуется время для притирки, наигрывания комбинаций, в том числе и в большинстве.

К сожалению, ряд травм помешал этому процессу. Но завтра матч с «Северсталью», и я думаю, что серия поражений прервется».

О работе тренерского штаба Романа Ротенберга

«Быстро только кошки родятся. Никаких опрометчивых шагов делаться не будет. Тренерский штаб знает требования и цели, находится в постоянном диалоге с советом директоров и его председателем.

У нас, к сожалению, любят концентрироваться на негативе, но это позволит веселее выходить из этого непростого периода», – сказал глава совета директоров СКА.

У СКА катастрофа с голами. Забивает в два раза меньше, чем в прошлом году, хотя бросает даже больше

СКА предпоследний на Западе – после пяти поражений подряд. У Ротенберга новые оправдания