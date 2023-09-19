Медведев о Ротенберге и штабе СКА: «Никаких опрометчивых шагов не будет. Быстро только кошки родятся. У нас любят негатив, к сожалению»

Теги СКА Александр Медведев КХЛ Роман Ротенберг ТАСС Хоккей

Александр Медведев не видит повода для перестановок в тренерском штабе СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел 5 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 4 очками после 7 игр.

О серии неудач

«Эта ситуация связана с тем, что команда обновилась, требуется время для притирки, наигрывания комбинаций, в том числе и в большинстве.

К сожалению, ряд травм помешал этому процессу. Но завтра матч с «Северсталью», и я думаю, что серия поражений прервется».

О работе тренерского штаба Романа Ротенберга

«Быстро только кошки родятся. Никаких опрометчивых шагов делаться не будет. Тренерский штаб знает требования и цели, находится в постоянном диалоге с советом директоров и его председателем.

У нас, к сожалению, любят концентрироваться на негативе, но это позволит веселее выходить из этого непростого периода», – сказал глава совета директоров СКА.

У СКА катастрофа с голами. Забивает в два раза меньше, чем в прошлом году, хотя бросает даже больше

СКА предпоследний на Западе – после пяти поражений подряд. У Ротенберга новые оправдания

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22 комментария

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Pasha0403
завтра все за Северсталь!
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alexey alexeev
быстрее рождения кошек только карьерный рост ротенбергов
+16
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Ебздрогыч
Помнится, до прошлого сезона у СКА была рекордная серия в нашем хоккее по количеству поражений подряд. Йозе решил войти в историю, переписать рекорды. Удачи ему!
+15
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Wladimir Petrovich (port4704)
Северсталь, Вы должны сделать чудо. А Медведев 🐻 боится старшего Ротенберга.
+12
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zenitka
Откуда такая увереность,что в матче с Северсталью все прервется?Северсталь на данном этапе играет гораздо лучше.
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Человек_Легенда
Ну самому себя уволить как-то грешно, согласен)
Но я вот за СКА болею и тоже радуюсь, как Роман Борисович в штаны себе накладывает, так что я не против, если и 10 поражений подряд будет, если это сподвигнет его уходу.
В плей-офф то выйдут в любом случае, а смотреть на беспомощного Ромку и Лайпсика - бесценно)
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Melnikov1968
К Ротенбергу не может быть другого отношения кроме негатива. Он это заслужил своими глупыми высказываниями и постоянным хвастовством.
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coldwar
Брагина за такие результаты наверное уже бы в пыль стерли, но этому "спецу" надо дать поработать, конечно.
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Al Al
Да кто ж его уволит, он же памятник)
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zenitka
Ответ Wladimir Petrovich (port4704)
Северсталь, Вы должны сделать чудо. А Медведев 🐻 боится старшего Ротенберга.
не удивлюсь,если вдруг чудным образом СКА обыграет Северсталь,чтобы спасти Рому от позора.В Северстали главный тренер бывший подчиненный РБ
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Костя Кот
вся страна за Северсталь и шестой страйк!!
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карабашка
У вас газовых клоунов наверное любят один позитив.
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zenitka
Ответ Человек_Легенда
Ну самому себя уволить как-то грешно, согласен) Но я вот за СКА болею и тоже радуюсь, как Роман Борисович в штаны себе накладывает, так что я не против, если и 10 поражений подряд будет, если это сподвигнет его уходу. В плей-офф то выйдут в любом случае, а смотреть на беспомощного Ромку и Лайпсика - бесценно)
Так все считают,чем быстрее РБ покинет команду,тем лучше станет игра и результаты и может наконец то команду возглавит какой нибудь настоящий тренер и никто не будет ему мешать
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Ярик01
Народец баринам опять не тот достался?
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oberkorn
Дуракам закон не писан, если писан то не читан, если читан то не понят, если понят то не так. Классика.
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Lanc
Обвинение нашего народа в любви к негативу это разве не русофобия?
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MTZ_2022
Да, пусть проиграет матчей 20-30 подряд.
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Вадим Сидоров
"Быстро только кошки родятся"
Моя покойная очень не любила эту поговорку
Кстати есть ещё другой вариант "вдруг только кошки родятся")
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Амфитрион
Не пора ли переподписать контракт? Видимо из-за короткого срока у Романа появляется мандраж.
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Clemento
Чтобы уволить тренера, надо сначала найти его, а для этого нужно время, а времени у генерального директора нету, так ген.дир занят тренерством. Ротенберг сам себя загнал в угол.
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BillShen
Ну да - не стоит забывать что папа Марины в 1994 году лишь случайно не погиб, находясь на похоронах своего бывшего тренера по дзюдо Усвяцова Леонида Ионовича (он же криминальный авторитет Леня Самбист, имевший в СССР ходку за групповое изнасилование). Все же понятно, что бывших уголовников Медведев боится - себе дороже....
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Алар
Из семьи не выгоняют!
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