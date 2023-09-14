Тимченко в 12-й раз подряд и единогласно избран председателем совета директоров КХЛ. Ротенберги, Медведев и Харламов – среди членов, Крылов выбыл
Геннадий Тимченко переизбран председателем совета директоров КХЛ.
В Москве на общем собрании участников ООО «КХЛ» избран состав совета директоров лиги на сезон-2023/24.
На своем первом заседании совет единогласно переизбрал на должность председателя Геннадия Тимченко. Он занимает эту должность с 2012 года и избран на нее в 12-й раз.
Количественный состав Совета директоров составил 22 человека. Среди новых членов – председатель совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин, гендиректор «Торпедо» Александр Харламов, первый вице-президент «Металлурга» Алексей Жлоба.
При этом Александр Крылов и Сергей Ласьков выбыли из состава Совета.
Состав совета директоров КХЛ на сезон-2023/24:
1. Геннадий Тимченко – председатель совета директоров;
2. Алексей Морозов – председатель правления – президент КХЛ;
3. Валерий Каменский – вице-президент по развитию КХЛ;
4. Михаил Аверин – председатель Совета директоров «Авангарда»;
5. Алексей Анисимов – главный арбитр КХЛ;
6. Сергей Батехин – генеральный директор ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».
7. Александр Гуськов – вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея;
8. Игорь Есмантович – президент ЦСКА;
9. Алексей Жлоба – первый вице-президент «Металлурга».
10. Александр Коробов – заместитель генерального директора по развитию Бизнес-системы «Севергрупп»;
11. Борис Король – вице-президент ПАО «Транснефть»;
12. Дмитрий Курбатов – исполнительный директор ФХР;
13. Наиль Маганов – генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть», педседатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент «Ак Барса»;
14. Александр Медведев – председатель совета директоров СКА, генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт», первый президент КХЛ;
15. Виталий Прохоров – вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали;
16. Виктор Рашников – председатель Совета директоров ПАО «ММК», президент «Металлурга»;
17. Аркадий Ротенберг – председатель правления ФХР;
18. Роман Ротенберг – первый вице-президент ФХР, вице-президент и главный тренер СКА;
19. Артем Каркоцкий – генеральный директор минского «Динамо»;
20. Олег Усачев – председатель наблюдательного совета АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак»;
21. Кирилл Фастовский – генеральный директор «Сибири».
22. Александр Харламов – генеральный директор «Торпедо».
Прям сборище жирных котов.