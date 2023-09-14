Тимченко в 12-й раз подряд и единогласно избран председателем совета директоров КХЛ. Ротенберги, Медведев и Харламов – среди членов, Крылов выбыл

Геннадий Тимченко переизбран председателем совета директоров КХЛ.

В Москве на общем собрании участников ООО «КХЛ» избран состав совета директоров лиги на сезон-2023/24.

На своем первом заседании совет единогласно переизбрал на должность председателя . Он занимает эту должность с 2012 года и избран на нее в 12-й раз.

Количественный состав Совета директоров составил 22 человека. Среди новых членов – председатель совета директоров «Авангарда» Михаил Аверин, гендиректор «Торпедо» Александр Харламов, первый вице-президент «Металлурга» Алексей Жлоба.

При этом Александр Крылов и Сергей Ласьков выбыли из состава Совета.

Состав совета директоров на сезон-2023/24:

1. Геннадий Тимченко – председатель совета директоров;

2. Алексей Морозов – председатель правления – президент КХЛ;

3. Валерий Каменский – вице-президент по развитию КХЛ;

4. Михаил Аверин – председатель Совета директоров «Авангарда»;

5. Алексей Анисимов – главный арбитр КХЛ;

6. Сергей Батехин – генеральный директор ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС».

7. Александр Гуськов – вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея;

8. Игорь Есмантович – президент ЦСКА;

9. Алексей Жлоба – первый вице-президент «Металлурга».

10. Александр Коробов – заместитель генерального директора по развитию Бизнес-системы «Севергрупп»;

11. Борис Король – вице-президент ПАО «Транснефть»;

12. Дмитрий Курбатов – исполнительный директор ФХР;

13. Наиль Маганов – генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть», педседатель совета директоров АО «ТАНЕКО», президент «Ак Барса»;

14. Александр Медведев – председатель совета директоров СКА, генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт», первый президент КХЛ;

15. Виталий Прохоров – вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали;

16. Виктор Рашников – председатель Совета директоров ПАО «ММК», президент «Металлурга»;

17. – председатель правления ФХР;

18. – первый вице-президент ФХР, вице-президент и главный тренер СКА;

19. Артем Каркоцкий – генеральный директор минского «Динамо»;

20. Олег Усачев – председатель наблюдательного совета АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак»;

21. Кирилл Фастовский – генеральный директор «Сибири».

22. Александр Харламов – генеральный директор «Торпедо».