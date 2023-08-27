Александр Медведев о СКА: «Произошли изменения, теперь Ротенберг сможет уделять больше времени команде. Надеемся, это принесет успех»

Александр Медведев заявил, что Роман Ротенберг сможет уделять больше времени СКА.

Ранее Ротенберг оставил пост генерального директора клуба. При этом СКА продлил контракт с Ротенбергом как главным тренером на 5 лет.

«Все любят выигрывать, главное, чтобы ненавидели проигрывать. Эти рецепты будут использовать в СКА.

Произошли изменения, теперь Роман Борисович [Ротенберг] сможет больше уделять времени команде. Надеемся, это принесет успех», – сказал председатель совета директоров и председатель правления «Зенита».