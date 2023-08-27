Ротенберг набрал 6 очков в благотворительном матче СКА, Медведев – 4 балла

Теги СКА Александр Медведев КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Команда тренера СКА Романа Ротенберга выиграла в благотворительном матче.

«СКА-Синие» победили «СКА-Белые» со счетом 13:10. В составе победителей играли главный тренер СКА Роман Ротенберг и председатель совета директоров клуба Александр Медведев.

Игра прошла в формате два периода по 20 минут.

Медведев и Ротенберг отметились дублями и набрали в общей сложности 10 очков на двоих.

Медведев набрал 4 (2+2) балла, Ротенберг – 6 (2+4) очков.

Состав команды «СКА-Синие»:

Плешков;

Никитин – Сергеев, Толчинский – Хайруллин – Ротенберг;

Педан – Николаев, Медведев – Кадейкин – Лайпсик;

Карпухин – Зубов, Алистров – Гальченюк – Грицюк;

Сапего – М. Федотов, И. Федотов – Хуснутдинов – И. Демидов.

Состав команды «СКА-Белые»:

Иванов;

Пашнин – Камалов, Старков – Глотов – Мичков;

Коромыслов – Выдренков, Зыков – Воробьев – Поляков;

Бохнер – Сапунов, Гребенщиков – Зинченко – Кетов;

Синяткин – Танков – С. Демидов.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Ралдугин
Так, почему их еще никто не подписал, такие активы на рынке пропадают, Аризона, Анахайм, где ваши скауты?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Le5hqa
Очень интересно...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрэ
Ответ oberkorn
Бал монстров
может цирк?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oberkorn
Бал монстров
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strannix
Ответ Артём Ралдугин
Так, почему их еще никто не подписал, такие активы на рынке пропадают, Аризона, Анахайм, где ваши скауты?
Да блин, такого распосовщика Овечкину, он рекорд Грецки побьёт уже в этом сезоне.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Где главный снайпер?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Котов
Овечкин нервно курит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий