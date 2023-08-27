Ротенберг набрал 6 очков в благотворительном матче СКА, Медведев – 4 балла

Команда тренера СКА Романа Ротенберга выиграла в благотворительном матче.

«СКА-Синие» победили «СКА-Белые» со счетом 13:10. В составе победителей играли главный тренер СКА Роман Ротенберг и председатель совета директоров клуба Александр Медведев.

Игра прошла в формате два периода по 20 минут.

Медведев и Ротенберг отметились дублями и набрали в общей сложности 10 очков на двоих.

Медведев набрал 4 (2+2) балла, Ротенберг – 6 (2+4) очков.

Состав команды «СКА-Синие»:

Плешков;

Никитин – Сергеев, Толчинский – Хайруллин – Ротенберг;

Педан – Николаев, Медведев – Кадейкин – Лайпсик;

Карпухин – Зубов, Алистров – Гальченюк – Грицюк;

Сапего – М. Федотов, И. Федотов – Хуснутдинов – И. Демидов.

Состав команды «СКА-Белые»:

Иванов;

Пашнин – Камалов, Старков – Глотов – Мичков;

Коромыслов – Выдренков, Зыков – Воробьев – Поляков;

Бохнер – Сапунов, Гребенщиков – Зинченко – Кетов;

Синяткин – Танков – С. Демидов.