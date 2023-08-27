Ротенберг набрал 6 очков в благотворительном матче СКА, Медведев – 4 балла
Команда тренера СКА Романа Ротенберга выиграла в благотворительном матче.
«СКА-Синие» победили «СКА-Белые» со счетом 13:10. В составе победителей играли главный тренер СКА Роман Ротенберг и председатель совета директоров клуба Александр Медведев.
Игра прошла в формате два периода по 20 минут.
Медведев и Ротенберг отметились дублями и набрали в общей сложности 10 очков на двоих.
Медведев набрал 4 (2+2) балла, Ротенберг – 6 (2+4) очков.
Состав команды «СКА-Синие»:
Плешков;
Никитин – Сергеев, Толчинский – Хайруллин – Ротенберг;
Педан – Николаев, Медведев – Кадейкин – Лайпсик;
Карпухин – Зубов, Алистров – Гальченюк – Грицюк;
Сапего – М. Федотов, И. Федотов – Хуснутдинов – И. Демидов.
Состав команды «СКА-Белые»:
Иванов;
Пашнин – Камалов, Старков – Глотов – Мичков;
Коромыслов – Выдренков, Зыков – Воробьев – Поляков;
Бохнер – Сапунов, Гребенщиков – Зинченко – Кетов;
Синяткин – Танков – С. Демидов.
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