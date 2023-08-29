Захаркин об Александре Медведеве: «Хорошее усиление для СКА. Нам с Быковым он здорово помогал, давал возможность высказаться»

Теги СКА Вячеслав Быков Игорь Захаркин Александр Медведев КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Первый президент КХЛ в июле сменил Геннадия Тимченко на посту председателя совета директоров СКА. 

– Александр Иванович – человек очень заинтересованный в том, чем занимается. Куда бы ни пришел, берется за дело с энтузиазмом. Это от большой любви к спорту.

Второе ценное качество Медведева – он мыслит положительно. Всегда ищет решения создавшихся проблем. Знаете, очень легко указывать на недостатки: тут плохо, там плохо. А он старается балансировать, искать лучший выход из ситуации.

Когда мы с Вячеславом Быковым работали в СКА, я помню, Медведев нам здорово помогал. Давал возможность высказать свои мысли, порассуждать. В этих дискуссиях и обсуждениях мы находили пути вперед. Я думаю, Александр Иванович – хорошее усиление для СКА.

– Не слишком ли круто главный тренер Роман Ротенберг проводит селекцию команды – она обновилась на 70 процентов?

– Вряд ли тренер желает себе худшего. На дворе такое время, что победы нужны здесь и сейчас. Работать «в долгую» в спорте все сложнее. В прошлом сезоне выиграть Кубок Гагарина у СКА не получилось, они стараются создать команду для побед. Посмотрим, что из этого выйдет, – сказал бывший тренер сборной России. 

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