Дитц о поражении ЦСКА от «Локомотива»: «Счет на табло. Мы недовольны результатом. Вратари дают нам уверенность, победы впереди будут»

Даррен Дитц высказался о поражении ЦСКА от «Локомотива» (1:2).

Армейцы проиграли 5 из 8 матчей в сезоне.

«Была хорошая игра, многое получалось и многое не получалось у нас. Конечно, хотелось бы, чтобы реализация была получше у нас, одного гола мало. Большинство, наверное, хотелось бы тоже играть лучше. Но было много положительных моментов, особенно во втором и третьем периодах. Конечно, мы хотели добавить и сравнять, моменты были, просто шайба не зашла. Где-то неудачно она отскочила, где-то прыгнула, но так бывает.

Чем « » отличался от «Спартака»? Сложно сравнивать командно, потому что игра дается по-другому каждый раз. Но «Локомотив» очень строго играет в обороне, мы это знали, особенно в средней зоне хорошо устроились, было тяжело пройти среднюю зону. Наверное, это была такая самая большая разница между этими играми.

Счет на табло. Мы недовольны результатом. Но мы знаем, что сезон длинный, работаем каждый день над этим. Будем исправляться.

Игра вратарей? Да, эти ребята играют за нами, это очень хорошо. Это дает нам уверенность. Мы будем продолжать работать, победы впереди будут», – сказал защитник московского клуба.