Федотов сыграет за ЦСКА против «Локомотива». Дисквалифицированный ИИХФ вратарь проведет 5-й матч в сезоне

Теги ЦСКА Локомотив ИИХФ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов примет участие в матче против «Локомотива».

Голкипер ЦСКА заявлен в качестве стартового вратаря на игру Фонбет чемпионата КХЛ.

Иван Федотов провел четыре матча в нынешнем сезоне, несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

Вратарь играл за ЦСКА против «Ак Барса» (2:5), «Нефтехимика» (5:1), «Куньлуня» (2:3 ОТ) и «Спартака» (3:2 ОТ).

Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что вратарь сыграл с «Ак Барсом». Сообщалось, что если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

3 комментария

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Иван Буренков
Видимо, отчëт будет о каждой игре Федотова, спасибо, что держите в курсе, ведь всем интересно(нет)
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Alex9999995
А кто в воротах сыграет в Локомотиве!?)))
Огласите пожалуйста весь список!
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Rio de Janeiro
Ответ Иван Буренков
Видимо, отчëт будет о каждой игре Федотова, спасибо, что держите в курсе, ведь всем интересно(нет)
Многим доставляет удовольствие как ИИХФ водят по губам а она ничего не может сделать)
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