Федотов сыграет за ЦСКА против «Локомотива». Дисквалифицированный ИИХФ вратарь проведет 5-й матч в сезоне

Иван Федотов примет участие в матче против «Локомотива».

Голкипер ЦСКА заявлен в качестве стартового вратаря на игру Фонбет чемпионата .

провел четыре матча в нынешнем сезоне, несмотря на дисквалификацию .

Вратарь играл за ЦСКА против «Ак Барса» (2:5), «Нефтехимика» (5:1), «Куньлуня» (2:3 ОТ) и «Спартака» (3:2 ОТ).

Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за то, что вратарь сыграл с «Ак Барсом». Сообщалось, что если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.