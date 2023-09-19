Кагарлицкий о Яшкине: «Один из лучших хоккеистов по игре на пятаке. Он много работает над этим компонентом»

Теги Ак Барс Витязь Дмитрий Кагарлицкий КХЛ Станислав Галиев Дмитрий Яшкин Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий отметил уровень игры Дмитрия Яшкина на пятачке.

«Ак Барс» обыграл «Витязь» (5:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Яшкин сделал хет-трик

– Чем можете объяснить, что «Ак Барс» уже не в первый раз отдает преимущество сопернику в начале матча?

– Чего-то не хватило, где-то надо было сыграть понадежнее. Согласен, что такие игры нельзя упускать, надо спокойно доигрывать, реализовывать свои моменты, заканчивать в основное время.

– Можно сказать, что старте сезона не так много мотивации после финала?

– Нет, все ребята хорошо играют, но что-то не получается. У нас достаточно времени, чтобы это исправить. Нам доходчиво объяснят, какие допустили ошибки.

– Для вас важно выходить на лед в первой бригаде большинства?

– И первая, и вторая бригада – все ребята хорошие. Да, первая получает чуть больше времени, поэтому поставят – здорово, не поставят – у нас тоже хорошая бригада, Стас [Галиев] прекрасно играет. Это не принципиально.

– В чем феномен игры Дмитрия Яшкина на пятаке?

– Он очень хорошо там работает, считаю, один из лучших хоккеистов по игре на пятаке. Который год уже доказывает, что прилично играет в хоккей. Он много работает на тренировках над этим компонентом, поэтому все так хорошо получается, – сказал форвард казанцев. 

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1 комментарий

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KasperSurgut
Йозеф посмотрел 800 матчей Барселоны, сравнил игру Яшкина и решил, что это не так. Не доверяете системе что ли???!!!
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