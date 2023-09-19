Кагарлицкий о Яшкине: «Один из лучших хоккеистов по игре на пятаке. Он много работает над этим компонентом»

Дмитрий Кагарлицкий отметил уровень игры Дмитрия Яшкина на пятачке.

«Ак Барс» обыграл « » (5:4 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Яшкин сделал хет-трик.

– Чем можете объяснить, что « » уже не в первый раз отдает преимущество сопернику в начале матча?

– Чего-то не хватило, где-то надо было сыграть понадежнее. Согласен, что такие игры нельзя упускать, надо спокойно доигрывать, реализовывать свои моменты, заканчивать в основное время.

– Можно сказать, что старте сезона не так много мотивации после финала?

– Нет, все ребята хорошо играют, но что-то не получается. У нас достаточно времени, чтобы это исправить. Нам доходчиво объяснят, какие допустили ошибки.

– Для вас важно выходить на лед в первой бригаде большинства?

– И первая, и вторая бригада – все ребята хорошие. Да, первая получает чуть больше времени, поэтому поставят – здорово, не поставят – у нас тоже хорошая бригада, Стас [ ] прекрасно играет. Это не принципиально.

– В чем феномен игры на пятаке?

– Он очень хорошо там работает, считаю, один из лучших хоккеистов по игре на пятаке. Который год уже доказывает, что прилично играет в хоккей. Он много работает на тренировках над этим компонентом, поэтому все так хорошо получается, – сказал форвард казанцев.