«Ак Барс» победил «Витязь» в овертайме, отыгравшись на 59:14. Яшкин сделал шестой хет-трик в КХЛ – пятое место в истории лиги по их количеству
«Ак Барс» одержал победу над «Витязем» благодаря хет-трику Дмитрия Яшкина.
Казанская команда выиграла со счетом 5:4 в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
«Витязь» по ходу игры уступал 1:3, но повел в счете 4:3 на 57-й минуте в третьем периоде – отличился нападающий Дерек Барак.
Однако «Ак Барсу» удалось сравнять счет и перевести матч в овертайме. На отметке 59:14 шайбу забросил форвард Дмитрий Яшкин, оформивший хет-трик.
В дополнительном отрезке – на 43-й секунде – победу казанцам принес гол Вадима Шипачева.
Яшкин оформил шестой хет-трик в КХЛ и вышел на чистое пятое место по количеству хет-триков в лиге.
1. Найджел Доус – 11.
2. Сергей Мозякин – 9.
3. Данис Зарипов – 8.
4. Илья Ковальчук – 7.
5. Дмитрий Яшкин – 6.
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