«Ак Барс» победил «Витязь» в овертайме, отыгравшись на 59:14. Яшкин сделал шестой хет-трик в КХЛ – пятое место в истории лиги по их количеству

Теги Ак Барс Витязь Данис Зарипов Сергей Мозякин Илья Ковальчук Найджел Доус видео КХЛ Дмитрий Яшкин Хоккей

«Ак Барс» одержал победу над «Витязем» благодаря хет-трику Дмитрия Яшкина.

Казанская команда выиграла со счетом 5:4 в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Витязь» по ходу игры уступал 1:3, но повел в счете 4:3 на 57-й минуте в третьем периоде – отличился нападающий Дерек Барак.

Однако «Ак Барсу» удалось сравнять счет и перевести матч в овертайме. На отметке 59:14 шайбу забросил форвард Дмитрий Яшкин, оформивший хет-трик.

В дополнительном отрезке – на 43-й секунде – победу казанцам принес гол Вадима Шипачева.

Яшкин оформил шестой хет-трик в КХЛ и вышел на чистое пятое место по количеству хет-триков в лиге.

1. Найджел Доус – 11.

2. Сергей Мозякин – 9.

3. Данис Зарипов – 8.

4. Илья Ковальчук – 7.

5. Дмитрий Яшкин – 6.

4 комментария

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Эд..19
Чёт про унылый хоккей Билла никто не пишет )))))
+4
0
+4
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Old gamer
Это все хорошо конечно ) но можно было все по простому решить
+3
0
+3
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Tina
Согласна, нечего огород городить и доводить дело до овертайма. Но Яша молодчик.
+1
0
+1
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Old gamer
Много пропускаем
0
0
0
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