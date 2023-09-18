«Ак Барс» победил «Витязь» в овертайме, отыгравшись на 59:14. Яшкин сделал шестой хет-трик в КХЛ – пятое место в истории лиги по их количеству

«Ак Барс» одержал победу над «Витязем» благодаря хет-трику Дмитрия Яшкина.

Казанская команда выиграла со счетом 5:4 в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

« » по ходу игры уступал 1:3, но повел в счете 4:3 на 57-й минуте в третьем периоде – отличился нападающий Дерек Барак.

Однако « » удалось сравнять счет и перевести матч в овертайме. На отметке 59:14 шайбу забросил форвард Дмитрий Яшкин, оформивший хет-трик.

В дополнительном отрезке – на 43-й секунде – победу казанцам принес гол Вадима Шипачева.

Яшкин оформил шестой хет-трик в и вышел на чистое пятое место по количеству хет-триков в лиге.

1. – 11.

2. – 9.

3. Данис Зарипов – 8.

4. Илья Ковальчук – 7.

5. Дмитрий Яшкин – 6.