Бэбкок «несколько минут» просматривал телефоны игроков «Коламбуса» вдали от клубных объектов. Это выходило за рамки договоренностей (Sportsnet)

Теги Коламбус Майк Бэбкок НХЛ Хоккей

Майк Бэбкок просматривал телефоны хоккеистов за пределами арены и базы «Коламбуса».

«Коламбус» принял решение расстаться с тренером спустя два месяца после назначения. Бэбкок просил хоккеистов команды показать их личные фотографии.

Изначально лига и профсоюз хоккеистов были удовлетворены комментариями капитана Буна Дженнера и Джонни Годро.

Однако потом была получена информация о том, что некоторые из молодых игроков «Блю Джекетс» остались недовольны поведением тренера.

Как пишет Sportsnet, одной из наиболее серьезных проблем была встреча, произошедшая вдали от командных помещений, которая включала в себя «несколько минут» просмотра телефона. Это выходило за рамки того, что первоначально предполагалось.

Главного тренера «Коламбуса» уволили за интерес к личным фото хоккеистов. Чтооооо?

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5 комментариев

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Hivaga22
Ну это прям как-то странно действительно
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разноцветный логотип
Ответ Denali
Ну то есть звездные игроки сказали что все ок, а пару молодых ноунеймов оказались снежинками.
с другой стороны себя уважать надо и отстаивать своё мнение, а не покупать билет в один конец до Немногопотерпетьевска, потому что, видите ли, статус в команде не тот.
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Denali
Ну то есть звездные игроки сказали что все ок, а пару молодых ноунеймов оказались снежинками.
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Коммодор сразу сказал - извращенец. Кстати он вчера запостил фотографию с бутылкой Dom Pérignon.
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nikozaryanov
Ответ Denali
Ну то есть звездные игроки сказали что все ок, а пару молодых ноунеймов оказались снежинками.
Ну может кто-то жену или детей полуголяком сфоткал или селфи себя на толчке. Или кто-то до сих пор фанатеет по хеппи три френдс. Может есть, что стесняться. Это их же телефон, все люди разные.
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