Бэбкок «несколько минут» просматривал телефоны игроков «Коламбуса» вдали от клубных объектов. Это выходило за рамки договоренностей (Sportsnet)

Майк Бэбкок просматривал телефоны хоккеистов за пределами арены и базы «Коламбуса».

«Коламбус» принял решение расстаться с тренером спустя два месяца после назначения. Бэбкок просил хоккеистов команды показать их личные фотографии.

Изначально лига и профсоюз хоккеистов были удовлетворены комментариями капитана Буна Дженнера и Джонни Годро.

Однако потом была получена информация о том, что некоторые из молодых игроков «Блю Джекетс» остались недовольны поведением тренера.

Как пишет Sportsnet, одной из наиболее серьезных проблем была встреча, произошедшая вдали от командных помещений, которая включала в себя «несколько минут» просмотра телефона. Это выходило за рамки того, что первоначально предполагалось.

Главного тренера «Коламбуса» уволили за интерес к личным фото хоккеистов. Чтооооо?