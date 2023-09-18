Лозебников, Грэм, Летунов – лучшие игроки недели КХЛ впервые в карьере, Силаев – лучший новичок 2-й раз подряд

Названы лучшие хоккеисты второй недели Фонбет чемпионата КХЛ.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан (« »), одержавший одну победу в двух матчах недели, а также одну победу в серии бросков. По его воротам было нанесено 67 бросков (33,5 в среднем за игру), из которых он отразил 97,01%. Коэффициент надежности составил 0,96. Матчи с «Авангардом» (5:1) и «Сибирью» (2:1 Б) стали для Лозебникова первыми в , когда он начинал в старте.

Лучшим защитником впервые в карьере признан (« »), набравший 4 (2+2) очка в трех матчах недели. Грэм не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также четыре заблокированных броска, а среднее игровое время составило 23:42.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан («Торпедо»), набравший 6 (5+1) очков в трех матчах недели. Он отличался в каждом матче на прошедшей неделе, а в игре с «Куньлунь Ред Стар» сделал хет-трик за один период. Кроме этого на его счету два силовых приема и два заблокированных броска.

Лучшим новичком во второй раз в сезоне признан Антон Силаев (« »), набравший 3 (1+2) очка в трех матчах недели. В матче с «Ак Барсом» Силаев забросил первую шайбу, став самым молодым автором гола в истории клуба в КХЛ и третьим защитником, кто отличился в возрасте 17 лет. Также на его счету шесть силовых приемов и один заблокированный бросок.