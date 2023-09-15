Голдобин лидирует в гонке снайперов КХЛ с 8 шайбами в 6 играх. Форвард «Спартака» не забил только в матче со СКА

Теги Лада Спартак Торпедо рейтинги КХЛ Николай Голдобин Куньлунь Ред Стар Василий Атанасов Девин Броссо Трой Джозефс Хоккей

Николай Голдобин лидирует в гонке снайперов КХЛ с 8 шайбами в 6 играх.

27-летний форвард «Спартака» вчера сделал дубль в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:1). 

В его активе 9 (8+1) очков в 6 играх. Нападающий не забил только в матче против СКА (3:0). 

Второе место в гонке снайперов делят Василий АтанасовТорпедо»), Девин Броссо («Куньлунь») и Трой Джозефс («Лада»). У всех этих игроков по 5 шайб. 

2 комментария

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Russ Ivan
Спартак и Жамнов - отличный шанс перезагрузиться и выйти на серьёзный уровень, не старый ещё...
+5
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PRICE
В Магнитке совсем мотивацию потерял, тут хоть за ум взялся, только не известно на долго ли
+2
-1
+1
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