Голдобин лидирует в гонке снайперов КХЛ с 8 шайбами в 6 играх. Форвард «Спартака» не забил только в матче со СКА
Николай Голдобин лидирует в гонке снайперов КХЛ с 8 шайбами в 6 играх.
27-летний форвард «Спартака» вчера сделал дубль в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:1).
В его активе 9 (8+1) очков в 6 играх. Нападающий не забил только в матче против СКА (3:0).
Второе место в гонке снайперов делят Василий Атанасов («Торпедо»), Девин Броссо («Куньлунь») и Трой Джозефс («Лада»). У всех этих игроков по 5 шайб.
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