Голдобин лидирует в гонке снайперов КХЛ с 8 шайбами в 6 играх. Форвард «Спартака» не забил только в матче со СКА

Николай Голдобин лидирует в гонке снайперов КХЛ с 8 шайбами в 6 играх.

27-летний форвард « » вчера сделал дубль в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:1).

В его активе 9 (8+1) очков в 6 играх. Нападающий не забил только в матче против СКА (3:0).

Второе место в гонке снайперов делят (« »), Девин Броссо (« ») и Трой Джозефс (« »). У всех этих игроков по 5 шайб.