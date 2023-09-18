Косоуров о «Торпедо»: «При игре в равных составах переигрывает всех»

Алексей Косоуров высказался о лидерстве «Торпедо» за Западе в КХЛ.

«Если я в том году называл игру «Торпедо» озорной, то в этом сезоне они играют уже более зрело. В обороне очень сильно добавили, ну и в атаке они играют, конечно, очень здорово.

То есть весь рисунок игры просматривается: выход из зоны через пас, проход средней зоны через пас – и позиционная игра, и атаки сходу у них есть. У них вся игра поставлена через пас и своевременное открывание партнера в нужные места. В принципе, то, что они сейчас идут на первом месте, для меня неудивительно.

Лимитчики себя неплохо проявляют – что Артамонов, что Силаев, забивший в Казани и сыгравший в том моменте нестандартно. Если взять по всему «Торпедо», там очень много нестандартных решений. Против такой команды играть не совсем легко, еще нужно подстроиться.

Ребята играют с азартом, я вижу, что их не вгоняют в рамки, разрешают ошибаться. На мой взгляд, они при игре в равных составах переигрывают всех. То есть у них нет задачи: «Мы где-то в «5 на 5» на ноль сыграем, а за сч6т большинства вытянем игру».

Потенциал команды? Есть такая хоккейная поговорка, что цыплят считают по весне. Так что давайте посмотрим, что будет дальше», – сказал экс-игрок « ».