Гаджиев о «Торпедо»: «Никто не давит на Ларионова с точки зрения конъюнктуры. Атанасов хочет лучше выглядеть – это не вялый тюлень с зарплатой 100 млн в год»

Камил Гаджиев поделился мыслями о результатах «Торпедо» в КХЛ.

– Объясните как промоутер и один из экс-руководителей «Адмирала», в чем феномен нижегородского «Торпедо»? Год назад они взяли из МХЛ молодого парня – теперь это третий бомбардир . Вот так все просто?

– Очень важно, что « » сохранило . После прошлого сезона, согласитесь, у многих была мысль, что Ларионова может пригласить к себе топ-клуб.

Но он остался, и с этого момента люди в Нижнем Новгороде начали с удвоенной энергией заниматься развитием хоккея. Стало ясно, вокруг какого человека можно строить это дело.

Никто на Ларионова не давит с точки зрения конъюнктуры. Ему не скажешь, кого куда ставить. Он сам знает, как надо. Разглядел пацана – дал ему шанс.

Тем более «Торпедо» все равно ограничено бюджетом. А я по себе знаю: чем меньше у тебя денег, тем лучше работает фантазия.

Да, «Торпедо» идет на эксперименты. Но какой тут риск? Не заиграл бы Атанасов – этого бы даже не заметили. Но он заиграл! Значит, это возможно. И начинает работать парадигма, о которой все долго говорят: надо давать шанс молодым.

Ну вот дали, поставили в правильные звенья, позволили раскрыться. И все получилось. Потому что делал это грамотный специалист. И мы знаем, что такое мотивация в спорте. Про Атанасова с начала сезона все начали писать. Парень же это читает, или ему об этом говорят.

Он хочет еще лучше выглядеть. И это не вялый тюлень с зарплатой 100 млн в год, у которого жизнь удалась, и контракт с тобой так просто не расторгнешь. А ты должен землю грызть.

И вот все работает. Что греха таить, ребята себя однажды видят в НХЛ. Есть что доказывать. Тем более Атанасов не задрафтованный и сам может выбирать себе команду.

Есть куча факторов, которые вместе работают. Что важно, люди в Нижнем идут на хоккей. Они кайфуют с хоккея.

У них новая арена будет в 2025 году. Поверьте, там всё будет хорошо, – сказал президент AMC Fight Nights и бывший заместитель гендиректора «Адмирала» Камил Гаджиев.