Гаджиев об Овечкине: «День, когда он обгонит Гретцки, станет особенным для американского спорта. В США обязательно снимут фильм под названием «Вечный рекорд»
Камил Гаджиев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).
– Скоро стартует сезон НХЛ, и Александр Овечкин невероятен из года в год. Но ему уже 38 лет. Когда тебе ближе к сорока, не рухнет ли резко функционалка?
– У меня нет сомнений, что Саня Овечкин наштампует свои 72 гола за два сезона, догнав Уэйна Гретцки. Мы же об этом все мечтаем. Но очень многое еще зависит от манеры игры.
Мы прекрасно знаем Овечкина. Силовой форвард таранного типа, габариты никуда не делись. Он, как и раньше, будет прорубать себе путь к воротам. Есть офис, из которого он бросает. И слабее с годами не становится – физическая сила ведь не уходит.
Да, человек теряет скоростные качества. Но они не так важны в случае с Овечкиным. За весом он следит, выглядит нормально. С ним работает тренер по физподготовке, которого он давно знает. Саня каждый день тренируется – и понимает, как это важно.
Другое дело, что когда Овечкин обгонит Гретцки, то после рекорда наступит опустошение. И тогда он, может, начнет сдавать. Потому что не будет особо смысла играть дальше. Он уже все сделал. Но до этого момента я в форме Овечкина не сомневаюсь.
– Как думаете, об Овечкине однажды снимут сериал вроде Last Dance о Майкле Джордане?
– Обязательно снимут какой-нибудь фильм в США под названием «Вечный рекорд». Такое кино зайдет на раз-два. Потому что американцы тоже ведь не в стороне от того, чтобы поболеть за Овечкина. Они следят за ним с 2005 года.
Сами представьте, сколько детей выросло за эти почти 20 лет. И всегда в их жизни был Овечкин как олицетворение хоккея. Причем это касается не только Вашингтона с окрестностями, но и других городов Северной Америки.
Александр Великий – это живая икона. И тот день, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, станет особенным для американского спорта. За океаном из этого сделают большую историю, я в этом уверен, – сказал президент AMC Fight Nights и бывший заместитель гендиректора «Адмирала» Гаджиев.
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