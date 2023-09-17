Гаджиев об Овечкине: «День, когда он обгонит Гретцки, станет особенным для американского спорта. В США обязательно снимут фильм под названием «Вечный рекорд»

Камил Гаджиев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (822), уступая лишь Гретцки (894).

– Скоро стартует сезон НХЛ, и невероятен из года в год. Но ему уже 38 лет. Когда тебе ближе к сорока, не рухнет ли резко функционалка?

– У меня нет сомнений, что Саня Овечкин наштампует свои 72 гола за два сезона, догнав . Мы же об этом все мечтаем. Но очень многое еще зависит от манеры игры.

Мы прекрасно знаем Овечкина. Силовой форвард таранного типа, габариты никуда не делись. Он, как и раньше, будет прорубать себе путь к воротам. Есть офис, из которого он бросает. И слабее с годами не становится – физическая сила ведь не уходит.

Да, человек теряет скоростные качества. Но они не так важны в случае с Овечкиным. За весом он следит, выглядит нормально. С ним работает тренер по физподготовке, которого он давно знает. Саня каждый день тренируется – и понимает, как это важно.

Другое дело, что когда Овечкин обгонит Гретцки, то после рекорда наступит опустошение. И тогда он, может, начнет сдавать. Потому что не будет особо смысла играть дальше. Он уже все сделал. Но до этого момента я в форме Овечкина не сомневаюсь.

– Как думаете, об Овечкине однажды снимут сериал вроде Last Dance о Майкле Джордане?

– Обязательно снимут какой-нибудь фильм в США под названием «Вечный рекорд». Такое кино зайдет на раз-два. Потому что американцы тоже ведь не в стороне от того, чтобы поболеть за Овечкина. Они следят за ним с 2005 года.

Сами представьте, сколько детей выросло за эти почти 20 лет. И всегда в их жизни был Овечкин как олицетворение хоккея. Причем это касается не только Вашингтона с окрестностями, но и других городов Северной Америки.

Александр Великий – это живая икона. И тот день, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, станет особенным для американского спорта. За океаном из этого сделают большую историю, я в этом уверен, – сказал президент AMC Fight Nights и бывший заместитель гендиректора «Адмирала» Гаджиев.