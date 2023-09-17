Ротенберг поздравил Овечкина с 38-летием: «Главный посол российского хоккея в мире. Горжусь, что мы вместе трудились в сборной, чтобы приносить России победы»

Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с днем рождения.

Сегодня, 17 сентября, форварду « » исполнилось 38 лет.

«От всей души поздравляю с днем рождения!

Саня, ты настоящая легенда мирового хоккея! Я горжусь тем, что мы вместе работали в сборной, усердно трудились, чтобы радовать болельщиков ярким хоккеем и приносить России победы.

Овечкин невероятно много делает для нашего хоккея – не только на льду, но и за его пределами. Сегодня он главный посол российского хоккея во всем мире. Благодаря ему миллионы людей проникаются любовью к игре, начинают поддерживать сборную России.

Саша, желаю тебе множества красивых побед на всех направлениях! Пусть бросок всегда будет мощным и точным, пусть партнеры всегда поддерживают, пусть здоровье позволяет играть еще много-много лет.

Уверен, ты обязательно превзойдешь рекорд великого , лишь бы не было травм. Для нас ты уже рекордсмен! С днем рождения!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер Роман Ротенберг.