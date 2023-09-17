Ротенберг поздравил Овечкина с 38-летием: «Главный посол российского хоккея в мире. Горжусь, что мы вместе трудились в сборной, чтобы приносить России победы»

Теги СКА Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с днем рождения.

Сегодня, 17 сентября, форварду «Вашингтона» исполнилось 38 лет.

«От всей души поздравляю Александра Овечкина с днем рождения!

Саня, ты настоящая легенда мирового хоккея! Я горжусь тем, что мы вместе работали в сборной, усердно трудились, чтобы радовать болельщиков ярким хоккеем и приносить России победы.

Овечкин невероятно много делает для нашего хоккея – не только на льду, но и за его пределами. Сегодня он главный посол российского хоккея во всем мире. Благодаря ему миллионы людей проникаются любовью к игре, начинают поддерживать сборную России.

Саша, желаю тебе множества красивых побед на всех направлениях! Пусть бросок всегда будет мощным и точным, пусть партнеры всегда поддерживают, пусть здоровье позволяет играть еще много-много лет.

Уверен, ты обязательно превзойдешь рекорд великого Уэйна Гретцки, лишь бы не было травм. Для нас ты уже рекордсмен! С днем рождения!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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45 комментариев

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ivankr8
Роман, а вот эти вот твои победы российского хоккея они сейчас с нами в комнате?
+68
-2
+66
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Павел Павлов
Скоро напишут,что Ротенберг выходил в одном звене с Буре Федоровым и Могильным.
+42
0
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jqzn88xn6n
И как он умудряется в один абзац столько популизма запихнуть. Этому учат?)
+34
-3
+31
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HRYNDEL
Рома готовься, тебя сегодня Сибирь куканить будет!!!
+29
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HRYNDEL
Ответ Павел Павлов
Скоро напишут,что Ротенберг выходил в одном звене с Буре Федоровым и Могильным.
Петров,Михайлов,Ротенберг
+20
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Александр Маслов
Ответ HRYNDEL
Рома готовься, тебя сегодня Сибирь куканить будет!!!
очень на это надеюсь.
+14
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dalmolchun
Ответ HRYNDEL
Петров,Михайлов,Ротенберг
Бродо; Орр-Коффи; Хоу-Гретцки-Лемье
Тр. Р.А.Ротенберг
+12
0
+12
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Мыло "судейское"
Какое отношение эта блоха на теле российского хоккея имеет отношения к победам сборной???
+10
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Деревянная рука
Отвратительный во всех отношениях персонаж этот так называемый ротенберг
+9
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Daishi
Ответ jqzn88xn6n
И как он умудряется в один абзац столько популизма запихнуть. Этому учат?)
Типичный бизнес-коуч средней руки. С уверенным видом бомбардируй мозг аудитории пвседоинтеллектуальной пургой и все будет оки.))
+9
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Alexey Catalonsky
Ответ jqzn88xn6n
И как он умудряется в один абзац столько популизма запихнуть. Этому учат?)
В финской СОШ отдельный предмет, если что)))
+6
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dpv
Ответ Павел Павлов
Скоро напишут,что Ротенберг выходил в одном звене с Буре Федоровым и Могильным.
Это они выходили в одном звене с ним.
+4
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Павел павел
после того как было вспаханно поле. муха сидевшая на быке вытерла пот и сказала-Вот это мы ПАХАЛИ!!
+4
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Сергей Гришин
и что вы вместе выйграли???
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Ruslan Isaev
Рома и соборная это как тампон и критические для.
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ash918
труженник уевх
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corazón blanco
Сане здоровья и пожелаю побить рекорд Уэйна, надеюсь у него это получится сделать. Хоккеист от Бога.
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RWMen
Хватит позориться, примазываясь к великим, Ромчик! Смешно выглядит
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Stan91_AVS
Ответ Сергей Гришин
и что вы вместе выйграли???
Кубок международной галактики)))
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Oleg Olegov
Не надо примазывать какого-то Овечкина к Великим победам России-25 в Суперсерии против Белоруссии.
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oberkorn
Википедия 2060 г. Александр овечкин, известный российский хоккеист, забивший больше всего шайб в нхл, высупавший в шедевральную эпоху богоподобного тренера кхл романа ротенберга. Все к этому видимо идёт.
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Grey_Wolf
Ответ Александр Маслов
очень на это надеюсь.
Не вы один, Александр, не вы один...🙈
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Russ Ivan
Примазался...
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Кирилл Дубасов
Ответ HRYNDEL
Рома готовься, тебя сегодня Сибирь куканить будет!!!
Валерим! очень бы хотелось
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Stan91_AVS
С другой стороны если не Ромка, хоккейная ветка была бы не такая захватывающе весёлая 🥳
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