Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с 38-летием: «Гордость России и бело-голубых. Легенда хоккея»

Теги Вашингтон премьер-лига Россия Александр Овечкин видео Динамо Москва НХЛ Хоккей

Футбольное «Динамо» поздравило Александра Овечкина с днем рождения.

Сегодня, 17 сентября, форварду «Вашингтона» исполнилось 38 лет.

Овечкин – воспитанник хоккейной команды бело-голубых. В июне 2022 года он принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

«Сегодня день рождения у легенды хоккея и воспитанника бело-голубых – Александра Овечкина.

Гордость «Динамо» и нашей страны. Вспомним, как Саша забил свой самый эпичный гол и приблизился к рекорду Гретцки», – говорится в сообщении «Динамо».

Клуб выложил ролик с голом Овечкина в матче с «Амкалом».

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14 комментариев

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Rio de Janeiro
Не просто легенда а игрок из первой символической пятёрки в истории хоккея
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-2
+4
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technic
Ответ Красная стрела
Вот чем мне не нравится НХЛ, так то что игрок имеет прекрасные статы, но сидит в команде, которая 4 сезона не может первый раунд пройти, а в прошлом вообще не попала в ПО. Сидит в ней и набивает эти статы, а не выигрывает трофеи.
За хоккеем слежу одним глазом, но Кубок Снэнли он вроде брал
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Ковид 07.10.52
В Америке посмеялись над тем, что их батрак стал гордостью у нас....
+2
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Красно Белый
🤣🤣🤣🤣🤣🤡🤡🤡🤡🤡
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technic
Ответ Красная стрела
Да, брал. Но посмотри стадии вылетов Вашингтона. В 90% турниров финалом и не пахнет. А он в хоккее, как Месси в футболе. Только количество трофеев не сравнить. Не понимаю тех, кто зад-вает на эту статистику. Хоккей такая же командная игра. И победы команды на первом месте🤷‍♂️
Я Овечкина не люблю из-за его политической позиции и лицемерия, но он Чемпион Мира, Чемпион России, Чемпион НХЛ. Я удивился, что Олимпиаду не брал.
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Красная стрела
Ответ technic
Я Овечкина не люблю из-за его политической позиции и лицемерия, но он Чемпион Мира, Чемпион России, Чемпион НХЛ. Я удивился, что Олимпиаду не брал.
Ну это разве много за 20 лет для игрока, который из разряда великих. И плюс так же известно, что из себя представляют хоккейные чемпионаты мира🤷‍♂️ в которых он и участвовал, потому что рано вылетел из кубка Стэнли 🤷‍♂️
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Инженер Управляющий
Ответ Francesc Fàbregas
Патриоты, запомните, гордость России- в Америке.
Гагарин вообще в космосе был, не нужно гордиться?
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Красная стрела
Ответ Ковид 07.10.52
В Америке посмеялись над тем, что их батрак стал гордостью у нас....
Да вряд ли они об этом вообще подумали. Там русофобов то значительно меньше, чем среди русскоговорящих, вроде тебя.
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Ковид 07.10.52
Ответ Красная стрела
Да вряд ли они об этом вообще подумали. Там русофобов то значительно меньше, чем среди русскоговорящих, вроде тебя.
А почему не либерал, что сверху указали, что те, кто истинные патриоты страны теперь русофобы?
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