Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с 38-летием: «Гордость России и бело-голубых. Легенда хоккея»

Футбольное «Динамо» поздравило Александра Овечкина с днем рождения.

Сегодня, 17 сентября, форварду « » исполнилось 38 лет.

Овечкин – воспитанник хоккейной команды бело-голубых. В июне 2022 года он принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.

«Сегодня день рождения у легенды хоккея и воспитанника бело-голубых – .

Гордость «Динамо» и нашей страны. Вспомним, как Саша забил свой самый эпичный гол и приблизился к рекорду Гретцки», – говорится в сообщении «Динамо».

Клуб выложил ролик с голом Овечкина в матче с «Амкалом».

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