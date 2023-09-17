Футбольное «Динамо» поздравило Овечкина с 38-летием: «Гордость России и бело-голубых. Легенда хоккея»
Футбольное «Динамо» поздравило Александра Овечкина с днем рождения.
Сегодня, 17 сентября, форварду «Вашингтона» исполнилось 38 лет.
Овечкин – воспитанник хоккейной команды бело-голубых. В июне 2022 года он принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.
«Сегодня день рождения у легенды хоккея и воспитанника бело-голубых – Александра Овечкина.
Гордость «Динамо» и нашей страны. Вспомним, как Саша забил свой самый эпичный гол и приблизился к рекорду Гретцки», – говорится в сообщении «Динамо».
Клуб выложил ролик с голом Овечкина в матче с «Амкалом».
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