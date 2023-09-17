Вайсфельд об Овечкине: «Любой игрок за 20 лет карьеры становится мудрее. Он стал мощнее, к нему относятся с пиететом. Думаю, он догонит Гретцки»
Леонид Вайсфельд высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Сегодня, 17 сентября, форварду «Вашингтона» исполнилось 38 лет. Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).
– Безусловно, любой игрок за 20 лет карьеры становится мудрее. Он может лишний раз куда‑то не побежать, чтобы сэкономить силы.
Он стал значительно мощнее, и один очень важный фактор – к нему сейчас относятся с таким пиететом.
– Овечкин догонит Гретцки? У него на 72 шайбы меньше.
– Думаю, что догонит. Кажется, что пару сезонов ему нужно, помешать могут травмы, и больше ничего, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.
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