Вайсфельд об Овечкине: «Любой игрок за 20 лет карьеры становится мудрее. Он стал мощнее, к нему относятся с пиететом. Думаю, он догонит Гретцки»

Теги Вашингтон Леонид Вайсфельд Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Матч ТВ Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Сегодня, 17 сентября, форварду «Вашингтона» исполнилось 38 лет. Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).

– Безусловно, любой игрок за 20 лет карьеры становится мудрее. Он может лишний раз куда‑то не побежать, чтобы сэкономить силы.

Он стал значительно мощнее, и один очень важный фактор – к нему сейчас относятся с таким пиететом.

– Овечкин догонит Гретцки? У него на 72 шайбы меньше.

– Думаю, что догонит. Кажется, что пару сезонов ему нужно, помешать могут травмы, и больше ничего, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.

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1 комментарий

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