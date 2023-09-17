«Динамо» поздравило Овечкина с 38-летием: «За плечами Ови множество наград. Не хватает только золота ОИ и побитого рекорда Гретцки, но это временно!»
«Динамо» поздравило Александра Овечкина с днем рождения.
Сегодня, 17 сентября, форварду «Вашингтона» исполнилось 38 лет.
«На этой фотографии Александру Овечкину 16 лет и он только дебютирует за «Динамо» в чемпионате России. А сегодня воспитаннику клуба и одному из сильнейших хоккеистов планеты исполняется 38.
За плечами Ови Кубок Гагарина, Кубок Стэнли, три чемпионства мира и еще множество наград. Не хватает только олимпийского золота и побитого рекорда Гретцки, но и это временно!
Пусть все вершины покорятся! Ну а мы – всегда ждем дома. С днем рождения, Саша!» – говорится в сообщении «Динамо».
Вспомнил, и так на душе тепло стало! С улыбкой на лице сижу!