«Динамо» поздравило Овечкина с 38-летием: «За плечами Ови множество наград. Не хватает только золота ОИ и побитого рекорда Гретцки, но это временно!»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин фото НХЛ КХЛ олимпийский хоккейный турнир Динамо Хоккей

«Динамо» поздравило Александра Овечкина с днем рождения.

Сегодня, 17 сентября, форварду «Вашингтона» исполнилось 38 лет.

«На этой фотографии Александру Овечкину 16 лет и он только дебютирует за «Динамо» в чемпионате России. А сегодня воспитаннику клуба и одному из сильнейших хоккеистов планеты исполняется 38.

За плечами Ови Кубок Гагарина, Кубок Стэнли, три чемпионства мира и еще множество наград. Не хватает только олимпийского золота и побитого рекорда Гретцки, но и это временно!

Пусть все вершины покорятся! Ну а мы – всегда ждем дома. С днем рождения, Саша!» – говорится в сообщении «Динамо».

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6 комментариев

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jqzn88xn6n
Саша Овечкин с нами навечно!
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Сергей Жарковский
С Днём рождения Александр Великий! Долголетия и успехов!👍
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rngr
С Днюхой!
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rdyabin@icloud.com
Все кулачки держим за Александра! Эх, помню его первый сезон в 16 лет, со слезами на глазах!
Вспомнил, и так на душе тепло стало! С улыбкой на лице сижу!
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+Холмс+
да не смешите , сравнивать великого, с левокружником, на которого работает вся команда. за Гретцки четыре кубка, девять арт трофи. этот в путин тим , и друг тимати .это разные по величию люди
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Дмитрий
Ответ jqzn88xn6n
Саша Овечкин с нами навечно!
Да уж. От плештими ему не отмыться во веки веков.
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